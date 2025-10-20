Son Mühür - Sürdürülebilir Yaşam Derneği (SUYADER) ile SS Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi ortaklığında yürütülen “Buranın Balıkları” projesi kapsamında düzenlenen Yerel Balık Festivali, 25-26 Ekim 2025 tarihlerinde Foça’da gerçekleştirilecek. Festivalde konserlerden sempozyumlara, atölyelerden fener alayına kadar birçok etkinlik yer alacak.

Foça’nın balıkları festivalle tanıtılacak

İzmir’in Foça ilçesi, yerel deniz ürünlerini tanıtmayı ve balıkçılığın sürdürülebilirliğine dikkat çekmeyi amaçlayan renkli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında sempozyumlar, konserler, ritim gösterileri, el işi sergileri, atölyeler, ağ onarma ve olta bağlama yarışmaları ile teknelerle fener alayı düzenlenecek. Katılımcılara Foça’nın özgün balıklarıyla hazırlanan balık ekmekler ikram edilecek.

Zengin program iki gün sürecek

Etkinliklerin ilk günü, “Denizlerin Gerçek Sahipleri: Foça’nın Yerel Balıkları” başlıklı sempozyumla başlayacak. Foça Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin ritim gösterisi, ahşap boyama atölyesi, tekne yarışı ve Adasu Akın konseri ilk güne renk katacak.

Marsilya Meydanı’nda kurulacak el işi stantları ve fotoğraf sergisi ise iki gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

İkinci gün programı, Nurdan Çakır Tezgin (Aşçı Fok) ile “Balık Sosu Garum Yapımı” etkinliğiyle açılacak. Ardından ağ onarma ve olta bağlama yarışmaları, balık ekmek ikramı ve ödül töreni yapılacak. Festival, Tekne Fener Alayı ve Hakkı Balamir konseri ile Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı’nda sona erecek.

Yerel balıklar sofralara kazandırılacak

Sürdürülebilir Yaşam Derneği Başkanı Prof. Dr. Emine Aksoydan, festivalin sadece bir kültürel etkinlik değil, aynı zamanda yerel ekonomiyi ve sürdürülebilir gıda sistemlerini destekleyen bir girişim olduğunu söyledi. Prof. Dr. Aksoydan, “Projemizin tam adı ‘Yerel Balıkçılık Gıda Güvencesini Destekliyor: Dirençli Gıda Sistemlerinin Oluşturulması ve Yerel Ekosistemlerin Korunması’. Kısa adıyla ‘Buranın Balıkları’. Amacımız, Foça’da yerel balıkçılar tarafından avlanan kefal, sarpa, kupes, melanur, karagöz, izmarit ve ısparoz gibi balıkları yeniden sofralara taşımak. Yerel balıkçılara ekonomik destek sağlarken, sağlıklı gıdaya erişimi artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Proje, Turkuaz Sahili Birliğiyle Çevre Fonu - Türkiye (TCEF) tarafından destekleniyor. Ayrıca Foça Belediyesi, Foça Kaymakamlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Foça Kent Konseyi, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), Foça Film Günleri ve Halim Foçalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de festivale destek veriyor.