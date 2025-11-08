Son Mühür/ Beste Temel - Bornova’nın herkes için erişilebilir bir kent olması hedefiyle Bornova Kent Konseyi tarafından Engelli Politikaları Çalıştayı düzenlendi. Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılan çalıştay, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, eğitimciler ve engelli bireylerin katılımıyla gerçekleşti. Çalıştayın çıktıları, Bornova’nın hak temelli yerel engelli politikalarının şekillenmesinde temel belge olacak.

“Hak verilmez, mücadeleyle alınır”

Açılış konuşmasını yapan Bornova Kent Konseyi Başkanı Av. Doğan Baran Mengüş, engelli hakları mücadelesinin tabandan yükseldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bu çalışma mevzuat gereği değil, ihtiyaçtan doğdu. Engellilerin sadakaya değil hak temelli mücadeleye ihtiyacı var. Hak verilmez, mücadeleyle alınır. Bornova için yeni bir dönemin başlangıcındayız.”

Mengüş, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin süreci sahadan izleyerek tabana dayalı politika geliştirilmesine öncülük ettiğini vurguladı.

“Farkındalıktan politikaya”

Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Cem Arıkan, çalıştaya Başkan Vekili olarak katılarak, sürecin toplumdan gelen farkındalığın kurumsal politikaya dönüştüğünü belirtti: “Bu çalışma bir tesadüf değil. Bornova Belediyesi engelli politikalarını sistematik hale getirmek için adım attı. Sihirli değneğimiz yok ama kararlılığımız var.”

“Ortak akla inanan bir belediye”

Türkiye Kent Konseyleri Danışma Kurulu Üyesi İlyas Aydınalp ise ortak akıl vurgusu yaptı: “Bornova’da karar süreçlerine katılım kültürü güçleniyor. Genç bir belediye yönetimi ve katılımcı bakış açısı büyük avantaj. Bu çalışma Türkiye’ye örnek olacak nitelikte.”

Hak temelli yaklaşım ve politika belgesi

Bornova Kent Konseyi Engelli Hakları Çalışma Grubu Kolaylaştırıcısı Serap Dikmen, çalıştayın engelli politikası belgesi oluşturmak amacıyla yapıldığını belirtti: “Bu bir lütuf değil, hak teslimidir. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi doğrultusunda Bornova için sistematik bir politika oluşturuyoruz.”

7 başlıkta çözüm masaları

Uzmanlar, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak için yedi tematik masada öneriler geliştirdi:

Erişilebilirlik ve altyapı Sosyal destek, istihdam ve eğitim Hukuksal haklar ve politika geliştirme Teknoloji ve inovasyon Belediye hizmetlerinin engelli kapsayıcılığı Sağlık ve bakım hizmetleri Farkındalık ve birlikte yaşam kültürü

Aşık Veysel Görme Engelliler Okulu öğretmeni Emine İşler, tartışmaların güçlendirici ve yol açıcı olduğunu ifade etti.

Sonuçlar meclise sunulacak

Çalıştay sonunda elde edilen tespitler ve öneriler raporlanarak Bornova Belediye Meclisi’ne sunulacak. Böylece sürecin yalnızca fikir paylaşımında kalmayacağı, somut politika adımlarına dönüşeceği belirtildi.