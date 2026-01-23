İzmir'in Bornova ilçesinde emniyet güçlerinin uygulama noktasından kaçmaya çalışan bir sürücü, akılalmaz bir kaza ile son durağına ulaştı. Trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayarak tehlikeli manevralar yapan otomobil, kaldırımdan ana yola bağlanmaya çalıştığı esnada ağır hasar alarak durabildi. Nefes kesen o anlar, trafikteki başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polisin 'Dur' ihtarı kaçış planını başlattı

Olay, ilçenin en işlek noktalarından biri olan Kazımdirik Mahallesi Ankara Caddesi yan yolunda meydana geldi. Bölgede rutin denetimlerini sürdüren trafik polisleri, durumundan şüphelenilen bir aracı incelemek üzere durdurmak istedi. Ancak polisin ikazlarını görmezden gelen sürücü, bölgeden uzaklaşmak için riskli bir kaçış planını devreye soktu. Trafiğin yoğunluğunu fırsat bilerek ara yollardan ana artere çıkmaya çalışan şahıs, hem kendi hem de çevredeki vatandaşların can güvenliğini tehlikeye attı.

Kaldırım manevrası kazayla sonuçlandı

Polis ekiplerinden kurtulmak amacıyla yan yoldan Ankara Caddesi’ne geçiş yapmak isteyen sürücü, trafik akışını baypas etmek için aracını kaldırıma sürdü. Fakat kaldırımın yüksekliğini ve zemindeki çim alanın yumuşak yapısını hesaba katamayan sürücü, manevra yaptığı esnada aracın kontrolünü tamamen kaybetti. Sert bir şekilde zemine vuran ve hareket kabiliyetini yitiren otomobil, yol kenarındaki yeşil alanda asılı kalarak durabildi.

Kıskıvrak yakalanan sürücüye gözaltı

Kaza sonrası hasar gören araçtan çıkamayan ve kaçış yolu tamamen kapanan sürücü, kendisini takip eden emniyet güçleri tarafından kısa sürede etkisiz hale getirildi. Bölgeye sevk edilen ekipler tarafından araç içerisinden çıkarılan şahıs, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayın ardından hem trafik kurallarını ihlal etmekten hem de polise mukavemetten dolayı sürücü hakkında geniş çaplı bir yasal süreç başlatıldı.

Nefes kesen kaçış görüntüleri ortaya çıktı

Yaşanan bu aksiyon dolu anlar, tesadüfen arkadaki araçta bulunan bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı. Sosyal medyada da yankı bulan görüntülerde, şüpheli aracın ani bir manevrayla kaldırıma tırmanmaya çalışması ve ardından gerçekleşen kaza anı net bir şekilde görülüyor. Amatör kameralara yansıyan bu kayıtlar, emniyet birimleri tarafından incelenmek üzere dosyaya eklendi.