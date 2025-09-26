Son Mühür/ Beste Temel- Bornova Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu'nu hınca hınç dolduran vatandaşlar, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği şarkıların ve milli mücadele ruhunu yansıtan kahramanlık türkülerinin icra edildiği konsere büyük bir ilgi gösterdi. İzleyiciler, hem koroya hem de sahne alan yetenekli solistlere alkışlarıyla ve şarkılara eşlik ederek coşkuyla katılım sağladı.

Şef Büyüköztekir yönetiminde 20 eserlik başarılı performans

Şef Sami Büyüköztekir’in titiz yönetimi altında sahne alan koro, repertuvar çeşitliliğiyle dinleyicilerden tam not aldı. Konser, duygu dolu eser "Kırmızı Gülün Alı Var" ile açıldıktan sonra, dinleyicileri adeta bir müzik yolculuğuna çıkardı. "Fikrimin İnce Gülü"nün zarif notalarından, milli duyguları kabartan "Hoş Gelişler Ola" ve "Memleketim" gibi marş niteliğindeki eserlere kadar geniş bir yelpaze sunuldu. Gecede ayrıca, dinleyicileri derin hüzünlere sevk eden "Şimdi Uzaklardasın" gibi TSM klasikleri de yer aldı. Toplamda 20 farklı eseri büyük bir ustalıkla seslendiren koro ve solistler, sergiledikleri güçlü performansla izleyicilerden takdir ve beğeni topladı. Bornovalılar, bu sanatsal zenginliğe ortak olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını sıkça dile getirdiler. Sanatçıların her bir notaya yüklediği his, açık hava tiyatrosunun atmosferiyle birleşerek geceye büyülü bir hava kattı.

Başkan Eşki: "Ortak hafızamız bizi birleştiriyor"

Konser sonunda sahneye çıkan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, gecenin anlam ve önemine vurgu yapan bir konuşma yaptı. Başkan Eşki, Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve kahramanlık türkülerinin, bu milletin ortak hafızasını ve duygusal birliğini temsil ettiğini belirtti. Konuşmasında, "Bu yüce duyguyu tüm Bornovalı hemşehrilerimizle bir arada paylaşmak, bizler için en büyük mutluluk kaynağıdır," ifadelerini kullanan Başkan Eşki, belediye olarak sanatı ve kültürel etkinlikleri ilçenin her köşesine yayma kararlılıklarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi. Bu tür kültürel buluşmaların, toplumun sosyal bağlarını güçlendirmedeki rolünün altı çizildi. Bornova Belediyesi'nin sanat ve sanatçıya verdiği değerin bir göstergesi olan bu konserler, kentin kültürel yaşamına canlılık katmaya devam edecek.

Gecenin doruk noktası: Milli ruh zeybek gösterisiyle taçlandı

Konserin finali, etkinliğin coşkusunu zirveye taşıyan bir anla yapıldı. Bornovalıların yoğun ilgisi, sahnelenen etkileyici zeybek gösterisiyle adeta taçlandırıldı. Milli mücadele ruhunu ve Ege'nin kültürel zenginliğini yansıtan bu gösteri, izleyicilerden dakikalarca süren alkış alarak geceye ayrı ve derin bir anlam kattı. Zeybeklerin ritmik ve gururlu adımları, konserin yarattığı milli ve sanatsal atmosferi tamamlayarak izleyicilerin hafızasında silinmez bir iz bıraktı.