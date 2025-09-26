Osman Günden/Son Mühür - Türk hamam kültürünü sanata uyarlayan koleksiyon, aralık ayında Çin’de düzenlenecek “Lozan’dan Pekin’e Uluslararası Lif Sanatı Bienali”ne kabul edildi.

Türkiye’den kabul edilen tek proje

“Hamam Tasları: Duyulara Hitap Eden Su” adlı koleksiyon, 53 ülkeden 110 çalışmanın sergileneceği bienalde Türkiye’den seçilen tek proje oldu. Prof. Dr. Adanır ayrıca, art arda dördüncü kez bienale kabul edilen tek Türk tasarımcı unvanını da kazandı.

“Anadolu kültüründe farklı ritüeller var”

Projeyi yaklaşık 5 ayda tamamladıklarını söyleyen Prof. Dr. Adanır, amaçlarının Türk kültürünü uluslararası alanda tanıtmak olduğunu belirterek şunları dile getirdi:

“Hamam taslarının Anadolu’da farklı ritüellerde kullanımı var. Örneğin gelin hamamında ya da çocuk hamamlarında kullanılan tasların boyutları bile değişiyor. Eski dönemlerde özellikle gelin tasları özenle hazırlanırmış. Biz de kumaşları değerlendirip özel motifler işleyerek 27 farklı tas oluşturduk.”

“Müzeleri gezdik, literatürü taradık”

Çalışma sürecinde çok sayıda hamam tasını incelediklerini aktaran Prof. Dr. Adanır, Eskişehir ve Gaziantep’teki hamam müzelerini ziyaret ettiklerini, motifleri belirlemek için literatür taraması yaptıklarını söyledi.

“Geleneksel desenler işledik”

Koleksiyonda yer alan her tasın farklı bir renge, tonlamaya ve işçiliğe sahip olduğunu vurgulayan Dr. Öğretim Üyesi Öngen ise şu ifadeleri kullandı:

“Kumaş ve metalik ipliklerden faydalandık. El işlemeleriyle geleneksel desenler işledik. Osmanlı döneminden günümüze hamam tasları üzerine uzun süredir çalışmalar yapıyorum. Bu projenin çok güçlü bir arka planı var.”