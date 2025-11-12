İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut Harmandalı tesisini buraya kaydırma girişimi, yerel halkı ayağa kaldırdı. Bölge sakinleri, çevre muhtarları ve sivil oluşumlar, mahallenin "atık alanı"na dönüştürülmesine karşı yoğun bir kampanya başlattı. Sosyal medya üzerinden hızla yayılan çağrılarla örgütlenen gruplar, tesisin sağlık, ekonomi ve yaşam kalitesi üzerindeki yıkıcı etkilerini vurgulayarak, alternatif çözümler talep ediyor.

Naldöken Taziye Evi'nde gerçekleştirilen geniş katılımlı istişare oturumunda, mahalle muhtarı öncülüğünde bir araya gelen temsilciler, projenin iptali için stratejik adımlar attı. Toplantıya, Bornova'nın çeşitli mahallelerinden muhtarlar ile esnaf ve dernek yöneticileri damga vurdu. Katılımcılar, tesisin yalnızca Naldöken'i değil, komşu bölgeleri de zehirleyeceğini savunarak, "Bu alan yaşama alanı, atık sahası değil" vurgusu yaptı. Etkinlikte, mahallenin kronik sorunları da masaya yatırıldı: 2020 depreminde hasar gören eğitim ve sağlık yapılarının hâlâ tamir edilmemesi, 2024'e dek doğal gaz erişiminin gecikmesi ve yarım yüzyılı aşkın süredir devam eden çimento üretim tesislerinin yarattığı toz ve kirlilik yükü.

Naldöken Mahalle Muhtarı Cemil Buz, oturumun ev sahibi olarak, belediye yönetiminin bu tercihiyle bölgeyi "sürgün"e zorladığını ifade etti. Buz, "Yerleşim yerinin tam ortasına böyle bir yük bindirilmesi, hem mevcut sakinleri hem de geleceği riske atıyor. Çevre illere yayılacak koku ve emisyonlar, Evka 3'ten Pınarbaşı'na kadar her yeri etkileyecek. Bizler, bu felaketi önlemek adına tüm gücümüzle seferber olduk" şeklinde konuştu. Ayrıca, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin telefonla arayarak tam destek verdiğini ve ilçe birimlerinin de yanlarında olduğunu aktaran Buz, mücadelenin muhtarlar arası dayanışmayla büyüyeceğini belirtti.

Yerel derneklerden yükselen sesler de yankı buldu. Naldöken Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yusuf Aktaş, projenin emlak piyasasını çökerteceğini ve mahalleyi terk etmeye zorlayacağını dile getirdi. "Yıllardır sanayi tozuna gömülmüş bir semtte, atık yığınları eklenirse kimse burada kalamaz. Değerli mülklerimiz eriyip gidecek, gençlerimizi başka diyarlara itecek. Birlikte direnirsek, bu yanlışı düzeltebiliriz" diyen Aktaş, devam eden oturumların diğer mahallelerde de düzenleneceğini duyurdu.

Esnaf kesiminden gelen uyarılar ise sağlık odaklıydı. Pınarbaşı Esnaf ve Sanayiciler Odası Başkanı Cezmi Çulhaoğlu, bölgenin zaten ağır sanayi trafiği altında ezildiğini hatırlatarak, "Hava kalitemiz dipte seyrediyor; solunum yolları rahatsızlıkları rekor kırıyor, yüzlerce komşumuz bu yüzden mücadele veriyor. Yeni bir atık merkezi, felaketi katlayacak. Yaşam bölgelerine uzak, kontrollü alanlar seçilmeli" çağrısında bulundu.

Bornova Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Güler, kentin çöp yükünü anladıklarını ama çözümün "merkezî" bir vuruşla aranmaması gerektiğini savundu. "Bu sorun İzmir geneline yayılmış, ancak Atatürk Anıtı gibi simgelerin gölgesinde bir yer, sembolik olarak da kabul edilemez. Başkanımızla aynı saftayız; bu direniş, sonuna kadar sürecek" diyen Güler, imza kampanyaları ve yasal itirazlarla yol haritasını çizdiklerini ekledi.

Siyasi arenadan da destek yağdı. AK Parti Bornova İlçe Meclis Üyesi Akın Dalgıç, "Sağlık tehdidi taşıyan her girişime karşıyız. Tesisler, kent dışına, rüzgar yönünden uzak noktalara konumlandırılmalı. Halkımızın huzuru için elimizden geleni yapacağız" diyerek, muhalefet partilerinin ötesinde geniş bir konsensüs çağrısı yaptı.

Eylemciler, Kavaklıdere, Yeşilçam, Mevlâna, Doğanlar, Evka 3, Ümit, Karadeniz ve Gürpınar gibi çevre semtleri de kapsayan bir etki haritası çizdi. İmza toplama girişimleri ve ek toplantılarla ivme kazanan hareket, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ön onay aldığını açıkladığı projeye karşı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na itiraz dilekçeleri hazırlıyor. Mahalle sakinleri, "Bornova'nın yeşil dokusunu korumak için her fedakârlığa varız" mesajıyla, sosyal medyada #NaldökenÇöplükOlmasın etiketiyle seslerini duyurmaya devam ediyor.

Bu gelişme, İzmir'in uzun soluklu atık yönetimi tartışmalarını yeniden alevlendirirken, uzmanlar tesis seçiminde rüzgar paternleri, su kaynakları ve nüfus yoğunluğunun önceliklendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Yerel yönetimlerden henüz resmi bir geri adım gelmezken, Naldökenliler yarınki oturumda yeni adımlar atacak.