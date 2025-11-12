İzmir’in önemli tarım merkezlerinden Menemen’de, kış aylarının vazgeçilmez ürünü ıspanakta hasat devam ediyor. Gediz Ovası’nın verimli topraklarında yüksek rekolte elde eden üreticiler, ürünün tarladan sofraya ulaşırken yaşadığı fiyat artışına tepki gösterdi. Menemen’de yıllık yaklaşık 40 bin ton ıspanak üretildiği, tarlada 6–7 liradan satılan ürünün pazarda 30–50 liraya kadar çıkabildiği ifade edildi.

Tarlada emek, tezgâhta fahiş artış

Ağustos ayında ekilen ve kasım itibarıyla hasadı başlayan ıspanak, bölgede nisan ayına kadar toplanacak. Sabahın erken saatlerinde tarlalara giden kadın işçiler günün ilk ışıklarıyla beraber topladıkları ıspanakları kasalara dolduruyor. Ürünler köyün ortak havuzunda yıkanıp kamyonlara yüklenerek İzmir ve çevre illere gönderiliyor.

“Bu işi yapacak kimse kalmayacak”

Yaklaşık 25 yıldır çiftçilik yapan Menemenli üretici Turgay Yıldırım, ıspağın üretim sürecinin zorluğunu ve fiyatlardaki uçurumu vurguladı: “Ispanak Ağustos’ta ekiliyor; hasat Ekim’de başlıyor, Nisan’a kadar sürüyor. Tarlada kilosu 6–7 lira, hale 10 liraya gidiyor ama pazarda 40–50 liraya kadar çıkıyor. Emek çok, kazanç az. Çocuklarım bu işe ilgi göstermiyor. Böyle giderse bu işi yapacak kimse kalmayacak.”

“Günün ilk ışıklarıyla başlıyoruz”

Hasatta çalışan tarım işçisi Serap Bora, günün çok erken saatlerde başladığını belirtti: “Gün doğmadan tarladayız, öğlene doğru işi bitirip dönüyoruz. Yorucu bir iş; hiç durmadan çalışıyoruz. Günlük 800 TL alıyoruz. Ispanak çok lezzetli; böreği, yemeği hepsi güzel. Bu kış bol bol yiyin.”

Menemen Ovası’nda üretim devam ediyor

Menemen Ovası’nda ıspanak üretimi yıl içinde hava şartlarına bağlı olarak birden fazla kez gerçekleşebiliyor. Üreticiler, zor şartlara rağmen üretime devam ettiklerini ancak artan maliyetler ve pazar fiyat farkı nedeniyle geleceğe dair kaygı taşıdıklarını dile getirdi.