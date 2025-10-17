Son Mühür/ Osman Günden - Bornova Kaymakamlığı koordinasyonunda, Bornova Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen “Bornova İlk Yardım Bilinçlendirme Projesi (BİBEP)” kapsamında muhtarlara yönelik düzenlenen ilk yardım eğitimleri tamamlandı. Program sonunda katılımcılara sertifikaları törenle verildi.

Bornova’da örnek iş birliği

Bornova Kaymakamlığı öncülüğünde, Bornova İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Bornova Belediyesi ortaklığında yürütülen “Temel İlk Yardım ve Temel Yaşam Desteği” eğitimleri, ilçedeki mahalle muhtarlarının katılımıyla başarıyla tamamlandı.

Eğitimlerin ardından muhtarlara sertifikaları, Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salonu’nda düzenlenen törenle takdim edildi.

Törene Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Cem Arıkan, Bornova İlçe Sağlık Müdürü Dr. V. Tevfik Oğuz, Bornova Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Şahin Doğan, Bornova Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Güler ve çok sayıda muhtar katıldı.

“Bornova’da dayanışma örneği sergiliyoruz”

Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, ilçedeki kamu kurumları, yerel yönetim ve mahalle muhtarları arasındaki güçlü iletişimin altını çizdi: “Bornova’da muhtarlarımızın her biriyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz. İlçemiz, İzmir’in 30 ilçesi ve Türkiye genelindeki 900’den fazla ilçe içinde örnek bir koordinasyon sergiliyor. Her fırsatta bir araya geliyor, sorunlarımızı ve mutluluklarımızı birlikte paylaşıyoruz. Bugün de o birlikteliği yansıtan özel bir gündeyiz.”

“Muhtarlarımızla gurur duyuyoruz”

Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Cem Arıkan, muhtarların dayanışma ruhuyla ilçeye değer kattığını belirtti “Bornova’nın muhtarları, İzmir ve Türkiye genelinde örnek alınan çalışmalara imza atıyor. Bu projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

“Hayati önem taşıyan bir eğitim”

Bornova Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Güler, eğitimlerin önemine değinerek şunları söyledi: “Hayati önem taşıyan konularda çok değerli bilgiler kazandık. Bize destek veren tüm kurumlara ve eğitmenlerimize teşekkür ederiz.”

Başkan Eşki: “Bilinçli toplum için birlikte çalışıyoruz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, BİBEP Projesi’nin Bornova’daki güçlü dayanışma kültürünün bir yansıması olduğunu belirtti: “Bornova’da yalnızca hizmet değil, bilinç de üretiyoruz. Muhtarlarımızın bu eğitime gösterdiği ilgi, mahallelerdeki farkındalık düzeyinin yüksekliğini ortaya koydu. İlk yardım bilgisi, bir gün bir hayat kurtarabilir. Bu bilinci yaygınlaştıran muhtarlarımıza ve iş birliği yaptığımız tüm kurumlara teşekkür ederim.”