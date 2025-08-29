Son Mühür/ Begüm Mol - Karabağlar Belediyesi, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile imzaladığı protokolle taksici esnafına önemli bir destek sağladı. Anlaşma kapsamında oda üyeleri, belediyeye ait Üçyol KARBEL Opet Akaryakıt İstasyonu’ndan yapacakları mazot alımlarında yüzde 5 indirimden faydalanabilecek.

Protokol imzalandı

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ile İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan’ın imzaladığı protokol, iki kurum arasındaki iş birliğini güçlendirdi. Başkan Kınay, “Hedefimiz birlikte üretmek, birlikte büyümek ve dayanışma içinde yeni bir yaşam modeli kurmak. Bu ortaklık, hem kurumlar arası dayanışmayı güçlendiriyor hem de esnafımıza somut destek sağlıyor” dedi.

“Esnafımıza ciddi katkı sağlayacak”

Oda Başkanı Erkan Özkan, Karabağlar Belediyesi’nin öncülüğünde yapılan çalışmanın kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki dayanışmaya örnek olduğunu belirterek, “Ekonomik şartların zor olduğu bir dönemde akaryakıtta sağlanan yüzde 5 indirim, esnafımız için büyük bir katkı” ifadelerini kullandı.

İlk dolum iki başkandan

İmza töreninin ardından Kınay ve Özkan, Üçyol KARBEL Opet’te personel ve taksici esnafıyla buluşarak istasyonun işleyişini inceledi. İlk yakıt dolumu da iki başkan tarafından yapıldı.

İndirim ve ek hizmetler

İndirimden yararlanmak isteyen taksiciler, istasyona giderek form doldurup Opet ticari kartı alabilecek. Tesiste ayrıca uygun fiyatlarla araç yıkama hizmeti sunuluyor.

“Kadın ve Yeşil İstasyon” projesi

Yıllardır atıl durumda olan akaryakıt istasyonu, Karabağlar Belediyesi şirketi KARBEL tarafından yenilenerek “Kadın ve Yeşil İstasyon” konseptiyle hizmete açıldı. Modern marketi, tam otomatik yıkama, cilalama ve kurutma üniteleriyle 7/24 hizmet veren tesis, OPET Genel Müdürlüğü tarafından Ağustos ayında “Türkiye’nin en iyi performans gösteren istasyonu” seçildi.