İzmir’in Balçova ilçesinde Salih İşgören Polis Merkezi’ne düzenlenen ve üç polisin şehit olduğu, bir polis memuru ile bir vatandaşın yaralandığı terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede saldırının tüm detayları yer aldı

Başsavcılık tarafından hazırlanan 58 sayfalık iddianamede, saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüleri, olay yeri inceleme raporları, bomba imha uzmanlarının hazırladığı teknik raporlar, şüphelilerin savunmaları ile tanık beyanlarına ayrıntılı şekilde yer verildi.

Dosyada, saldırının önceden planlandığı ve terör örgütü DEAŞ’ın doğrudan talimatıyla gerçekleştirildiği bilgisi dikkat çekti.

Saldırıyı yapan şüphelinin örgüt bağlantısı tek tek ortaya kondu

İddianamede, saldırıyı gerçekleştirdiği sırada 16 yaşında olduğu belirlenen E.B.’nin DEAŞ silahlı terör örgütüne bilinçli şekilde katıldığı, örgütün ideolojisini tamamen benimsediği, çevresindeki kişilere örgütsel fikirleri anlatarak propaganda yaptığı ve okula gitmeyi reddettiği kaydedildi.

Şüphelinin örgütsel eğitim aldığı, silah kullanma ve saldırı düzenleme konusunda özel olarak yetiştirildiği, saldırı talimatını örgütün üst düzey sorumlularından aldığı belirtildi.

Çok sayıda terör suçundan yargılanacak

E.B. hakkında “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “silahlı terör örgütüne üye olma”, “terör amaçlı kamu görevlisini kasten öldürme”, “terör amaçlı kasten öldürmeye teşebbüs”, “terör amaçlı mala zarar verme”, “terör amaçlı silahla korku ve panik yaratma”, “izinsiz patlayıcı ve silah bulundurma” ve 6136 sayılı Kanun’a muhalefet dahil olmak üzere çok sayıda ağır suçtan dava açıldı.

Diğer 12 şüpheli hakkında ise söz konusu suçlara iştirak, yardım ve azmettirme kapsamında iddianame düzenlendi.

Tüm sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet ve yüzlerce yıl hapis talebi

Hazırlanan iddianamede, tüm sanıklar için ayrı ayrı 4’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 261 yıla kadar hapis cezası istendi.

Yaşı küçük olan saldırgan E.B.’nin dosyası çocuk ağır ceza mahkemesine gönderilirken, diğer sanıklar hakkında hazırlanan iddianame ağır ceza mahkemesine sunuldu.

Balçova’yı yasa boğan saldırıda 3 polis şehit olmuştu

8 Eylül 2025 tarihinde Balçova’daki Salih İşgören Polis Merkezi’ne pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda, 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın olay yerinde şehit olmuş, polis memuru Ömer Amilağ ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 30 Eylül’de şehit düşmüştü. Aynı saldırıda polis memuru Murat Dağlı ve bir vatandaş da yaralanmıştı.

Operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı

Saldırının ardından yürütülen operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı. Yaşı 18’den küçük olan 16 kişi savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, saldırgan E.B., annesi A.B., babası N.B. ve örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen bazı şüpheliler tutuklandı.

Kentte daha sonra düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan DEAŞ şüphelileri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.