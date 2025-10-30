Son Mühür/ Osman Günden - Bornova Belediyesi’nin düzenlediği Bornova Kent Söyleşileri, Cumhuriyetin 102. yılı kapsamında “Atatürk ve Cumhuriyet” temasıyla gerçekleştirildi. İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Av. Ulvi Puğ, Atatürk’ün yaşamından örneklerle Cumhuriyetin önemini anlattı.

Bornova’da Cumhuriyet bilinci sahneye taşındı

Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen Bornova Kent Söyleşileri, Cumhuriyetin 102. yılı kapsamında Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde “Atatürk ve Cumhuriyet” temasıyla yapıldı. İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Av. Ulvi Puğ’un konuşmacı olarak katıldığı program, Bornovalıların yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Atatürk’ün yaşamından örneklerle Cumhuriyetin anlamı

Etkinlikte konuşan Av. Ulvi Puğ, Atatürk’ün yaşamından ve karakterinden kesitler aktararak Cumhuriyet anlayışını değerlendirdi. Puğ, Cumhuriyet değerlerinin benimsenmesinin önemine dikkat çekerek: “Cumhuriyet özlemi içindeyseniz ama hâlâ onun anlamını kavrayamadıysanız millet olamaz, ümmet kalırsınız. Atatürk yalnızca bir devlet kurucusu değil, milletine yaşamı paylaşmayı, gülmeyi ve hayattan keyif almayı öğreten bir liderdir. ifadelerini kullandı.

Müzik ve şiirle Cumhuriyet coşkusu

Söyleşi, müzik dinletisi ve şiir performanslarıyla zenginleşti. Programda Erdoğan Çördük müzikleriyle sahne aldı; Selma Nalbantoğlu, Kemal Kantar, Müjgan Eminoğlu, Uğur Gürekin ve Sabina Urfan şiirleriyle etkinliğe renk kattı.

Başkan Eşki: “Cumhuriyet ruhunu Bornova’da yaşatıyoruz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kültür ve düşünce temelli etkinliklerin önemine dikkat çekerek şunları söyledi “Cumhuriyetin değerlerini, sanatı, bilimi ve düşünceyi buluşturan bu söyleşilerle Bornova’da Cumhuriyet ruhunu yaşatıyoruz. Cumhuriyetin kazanımlarını her kesime anlatmayı sürdüreceğiz.”