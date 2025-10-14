Son Mühür/ Osman Günden - Kemalpaşa Belediyesi, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı ortamlarda ibadet edebilmesi için ilçe genelindeki cami, cemevi ve türbelerde düzenli temizlik çalışmaları yürütüyor. Başkan Mehmet Türkmen, “İbadethanelerimiz, birlik ve kardeşliğin sembolüdür” dedi.

86 ibadethanede temizlik çalışması

Kemalpaşa Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini hijyenik ve huzurlu ortamlarda gerçekleştirebilmeleri için kapsamlı bir temizlik programı başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 5 kişilik ekip, ilçe merkezi ve mahallelerdeki cami, cemevi ve türbelerde periyodik temizlik çalışmaları yapıyor.

Çalışmalar kapsamında şu ana kadar 80 cami, 3 cemevi ve 3 türbe temizlendi. Ekipler, ibadethanelerdeki halıları süpürüp yıkıyor, cam ve kapıları siliyor, lavaboları detaylı şekilde temizliyor. Ayrıca ibadethanelerin çevresinde de bakım ve düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Düzenli aralıklarla sürdürülecek

Belediye yetkilileri, ibadethanelerdeki temizlik ve bakım çalışmalarının düzenli aralıklarla devam edeceğini belirtti. Temizlik programının her mahalleyi kapsayacak şekilde sürdürüldüğü ve vatandaşların taleplerine göre yeni alanların da plana dahil edileceği ifade edildi.

Türkmen: “İbadethanelerimiz, birlik ve kardeşliğin sembolüdür”

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, ibadethanelerin toplumun manevi yaşamındaki önemine vurgu yaptı.

Başkan Türkmen, “İbadethanelerimiz sadece ibadet edilen yerler değil, birlik, beraberlik ve kardeşliğin yaşandığı, toplumumuzun manevi hayatını ayakta tutan kutsal mekanlardır. Kemalpaşa Belediyesi olarak bu bilinçle hareket ediyor, tüm ibadethanelerimizin temizliği konusunda büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Temizlik ekiplerimiz planlı bir şekilde çalışarak camilerimizin, cemevlerimizin ve türbelerimizin temizliğini sürdürüyor. Bu çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.