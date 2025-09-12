İzmir Balçova’daki saldırganın kan donduran planı: O günü özellikle seçmiş!

İzmir’in Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi’ne 8 Eylül Pazartesi sabahı saat 08.30 sıralarında 16 yaşındaki E.B. tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Çetin Emeç Mahallesi Fethi Bey Sokak’ta gerçekleşen saldırıda nöbet kulübesi çevresinde bulunan polis memurları Hasan Akın, Murat Dağlı ve Ömer Amilağ yaralandı.

Silah seslerini duyan ve polis lojmanında bulunan 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir, silahıyla olay yerine indi. Saldırganın kıstırılması sırasında çıkan çatışmada Muhsin Aydemir ile bir vatandaş yaralanırken, saldırgan bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın’ın şehit olduğu belirlendi. Yaralanan polis memurları Ömer Amilağ, Murat Dağlı ve bir vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Olay sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. 2 Cumhuriyet Başsavcı vekili ve 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Saldırının ardından şüphelinin ailesi, yakın çevresi ve bağlantılı oldukları değerlendirilen kişiler gözaltına alındı.

Şüphelinin annesi, babası ve 2 arkadaşıyla birlikte toplam 27 kişi Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. İlk aşamada emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, 10 Eylül’de adliyeye sevk edildi ancak savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Bugün ise aralarında saldırganın anne ve babasının da bulunduğu 10 kişi adliyeye çıkarıldı.

Dijital incelemeler yapıldı

E.B.’nin cep telefonu ve bilgisayarında yapılan incelemelerde, sosyal medyada terör örgütleriyle bağlantılı hesapları takip ettiği, ideolojik içerikli videolar izlediği ve DEAŞ’ın propaganda materyallerinden etkilendiği belirlendi. Ayrıca, el yapımı patlayıcı hazırlama videolarını izleyerek içinde torpil bulunan düzenekler yaptığı ve bunları saldırıdan kısa süre önce kullandığı tespit edildi.

Saldırganın sosyal medya hesabında saldırıyı gerçekleştireceğine dair paylaşım yaptığı saptandı. Ancak şu ana kadar eylemin bir örgüt tarafından verilen doğrudan talimatla gerçekleştiğine dair bir bulguya ulaşılamadı.

Saldırı gününü özellikle seçmiş

Elde edilen bilgilere göre E.B., okul döneminde akran zorbalığına uğradığı için saldırıyı okulların açıldığı gün gerçekleştirmeyi seçti. Arkadaşlarına “16 yaşımı göremeyeceğim” dediği ortaya çıktı. Ayrıca saldırı öncesinde gece kulüpleri ve kalabalık bölgelerde keşif yaptığı, sonrasında polis merkezini hedef aldığı öğrenildi.

Saldırganın babası N.B.’nin av merakının olduğu, ruhsatlı iki tüfeğe sahip bulunduğu ve oğlunu küçük yaşlardan itibaren ava götürerek silah kullanmayı öğrettiği belirlendi. E.B.’nin yaklaşık bir yıldır içine kapanarak radikal düşüncelere yöneldiği, bu durumu ailesinin fark ettiği ancak resmi makamlara herhangi bir başvuru yapılmadığı ortaya çıktı.

Saldırganın hastanedeki tedavisi sürerken, 2 yaşındaki kız kardeşi devlet tarafından koruma altına alındı.