Son Mühür / Yiğit Uzun- Meclisin en çok tartışılan konularından biri, işyeri açma ve çalışma ruhsatı için yapı kullanım belgesi bulunmayan işletmelere “geçici çalışma izni” verilmesi oldu. Komisyonlarda oy birliğiyle gündemden kaldırılması talep edilen madde üzerine AK Parti grubundan “bürokratlar çalışsın” yönünde görüş bildirildi.

Başkan Ömer Eşki ise konunun ciddiyetine dikkat çekerek şunları söyledi:

“İmar affı diye bir şey çıktı orada kişinin beyanı esastır diye bir madde konuldu. Türkiye gibi bir ülkede bu maddeydi koyamazsınız. Adam yerim sağlamdır dedi parasını ödedi ve yasallaştırdı. Sonra Anayasa Mahkemesi bunu bozdu… Ruhsat verseniz ayrı bir dert, vermeseniz şehrin ekonomisinin tamamını yok eden bir şey.”

Eşki, yüksek maliyetli testler nedeniyle esnafın bürokrasiyle karşı karşıya kaldığını, öte yandan İzmir’de beklenen deprem riskine karşı da hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirtti.

“Allah korusun insanlar dükkanların altında kalsa çoluk çocukları bize dava açar. İki tarafı sıkıntılı bir durum. Çok uzun süre konuşmamız gereken bir şey,” ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Yağmur Yurdakul Özkan ise çözüm konusunda yasal düzenleme ihtiyacına işaret ederek,

“Tüm belediyelerde var olan problem. Bazı ilçelerde meclis kararları alınmış ve iptal edilmek zorunda kalınmış. Belki TBB’den de bu çalışma yapabilir. Şu an bizlere düşen ne çözüm varsa onu yapmaya hazırız. Yasal düzenlemelerle ilgili bir problem var. Mevzuattan kaynaklı bir düzenleme gerekiyor” dedi.

Belediye Arsası Satış Gündeminde

Toplantıda ayrıca belediyeye ait bir taşınmazın satışı da gündeme geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Sait Tatlı, satışa konu olan alanın imar planı sürecine dikkat çekerek,

“Gündeme gelen konu tarla satışı. Önemli olan şey imar planlarında bu alan plan notları ile arsaya dönüşebilir. Bunu bekletelim arsa haline gelsin sonra satalım diye düşündük. Şu an burayı sadece arsa üzerinde satabiliriz. Uygulama gördükten sonra ister arsa olarak ister kat karşılığı olarak verebilirsiniz. Ben bu konun bir kez daha değerlendirilmeli” ifadelerini kullandı.

Başkan Eşki ise söz konusu satışın mevcut koşullarda herhangi bir avantaj sağlamayacağını belirtti:

“Artı bir şey olacaksa 7 defa değerlendirelim. Arsadaki diğer mülkiyet sahipleri belli onlara tanınan hak belli. Mülkiyet sahibi ile yaparsanız nasıl şartın olacağı belli. Her şeyi belli. Sınırları çizilmiş bir yer. Sadece zaman kaybettirir. Biz burayı tarla satıyoruz burayı alan imara açacak diye değil. Kim alırsa alsın alanın ne olacağı belli. Alan inşaat yapılacak alan. Yapacağına inşaatında çapı hacmi her şey açık. Yapılacak düzenleme herhangi bir artı getirmeyecek” dedi.