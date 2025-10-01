Son Mühür- Kemalpaşa Belediye Ekim ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanvekili Mükremin Zülkadiroğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

1 saat 20 dakika süren Meclis'te tartışmaların aslan payını geçtiğimiz günlerde alevlere teslim olan evsel atık depolama alanı ve çöğ sorunu oldu.



Neler konuşuldu?



AK Parti grubu kentsel dönüşümle, dört mahallede yapılması gündemde olan ancak sekiz aydır yapılmayan taziye evlerini, 2025 bütçesinde 400 milyon lira ceza öngörüsü yazılmıştı. Bunun ne kadarının tahsil edildiğini ve belediyenin 1 milyar TL borcu olduğunu söylemişti. Ne kadar borçla devraldı? Bu borç ödemeleri nerelere yapılmıştır?'' sorularını yöneltti.



Böyle bir açıklaması var mı Başkan Türkmen'in?



Söz alan Mükremin Zülkadiroğlu, ''Böyle bir açıklaması var mı başkan Mehmet Türkmen'in, bilmiyorum ben. Bildiğim 200 milyon lira vergi borcumuz var, SGK falan borç olarak bitti. 200 milyonun 100 milyon civarı faiz.Yapılandırma olur diye bekliyorular. Paramız var çok şükür.'' diye konuştu.

CHP grubundan ''Vergi borcu bitti, SGK borcu var'' uyarısının ardından Zülkadiroğlu,

''Birinden biri bitti diye biliyorum ben.'' diye cevapladı.



İki aracın devrine onay...



İzmir Büyükşehir Belediyesi demirbaşında bulunan engelli aracı ve Çevre Bakanlığı'nın çöp kamyonunun bedelsiz olarak devri oybirliğiyle kabul edildi.



68 adet taşınmaz...



68 adet taşınmazın atışı konusunda AK Parti grubundan Okan Bildirici, ''Bu taşınmazların toplam büyüklüğü 350 dönümün üzerinde. Yani çok ciddi büyüklüğü var. Biz elimizdeki taşınmazları elimizden çıkarıyoruz. Tamamını sattığımızda elimize ne geçecek? İki aydır bunlarla ilgili bir cümle kurulmadı. Bundan 50 sene, 100 sene sonra Kemalpaşa'ya lazım olacak mı? Bilmiyoruz. Grubumuz adına bu öneriye ret vereceğiz. Bize göre siz de bu teklifi bir daha değerlendirin.'' diye konuştu.

MHP'li Canip Han, ''Bu taşınmazların ne amaçla satıldığında dair bilgi gelmedi. Yeni gayrı menkul almak için satılacaksa biz de seve seve oy verelim. Ama belli olmadığı için biz de ret oyu veriyoruz dedi.

Başkanvekili Mükremin Zülkadiroğlu, ''Satılma amacı borç ödemek değil, belediyenin yatırımlarına finans temin etmek için yapılıyor. Yetkiyi almak tamamını satıyoruz demek de değil. Genelde atıl olan yerler olarak şekillendirildi.'' diye konuştu.

68 adet taşınmazın satışıyla ilgili önerge oy çokluğuyla kabul edildi.



2026 bütçesi komisyonlarda...



2026 bütçesiyle ilgili teklifin tüm komisyonlara, bütçeyle ilgili teklifin bütçe komisyonuna, vergi, harç ve ücret tarifesi ve evsel katı atık ücret tarifeleriyle ilgili teklifin tüm komisyonlara gönderilmesine karar verildi.



Aktarma istasyonundaki yangın...



AK Parti'den Okan Bildirici,

''Aktarma istasyonunda yangın çıktı, bu da hepimizi korkuttu. Başkanlıktan bir açıklama yapılmadı. Ne hikmetse Kemalpaşa'daki yangında İzmir İtfaiyesinin gücünü görmedik. Allah'tan yağmur yağdı. Bizim kafamız karışık. Bu konuda Kemalpaşa'yı aydınlatırsanız iyi olur. Bu konuda bilgi istiyoruz.'' dedi.

CHP'li Selçuk Karakülçe ''ilk ihbar geldikten dokuz dakika sonra Kemalpaşa ekipleri ardından İzmir Büyükşehir ve Bornova ekipleri sabaha kadar söndürme için çaba sarf etti. İzmir'in çöp toplama alanı konusunda merkezi hükümetin desteği beklenen durumda değil'' hatırlatmasında bulundu.



Gökan Zeybek'in durumuna düştü...



AK Partili Recep Tayyip Taslak, ''Selçuk Bey bu açıklamalarıyla CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in durumuna düşürdü. Menderes'e çöp tesisiyle engelleme söz konusu olamaz. Yamanlar konusunda bakanlığımız zaten bütün desteği vereceğini duyurdu. Hükümet destek vermiyor söylemleri doğru değil. Herhangi bir engelleme durumu asla söz konusu değil.



Belediye çadır alamayacak durumda mı?



Mezarlık, otopark, kentsel dönüşüm, trafik sorunlarını gündeme getiren MHP'li Canip Han, ''Taziye evlerinin yapılması zaman alabilir. Ama taziye çadırı neden almıyoruz? Belediye çadır almaktan aciz mi?'' diye sordu.



Su faturalarındaki katı atık bedelinin yüksekliğinden şikayet eden Canip Han,

''1 ton su kullanmış, 638 lira ödeyecek. Katı atık toplama bedeli 400 lira. Katı atık bertaraf bedeli 170 lira. Burada parasını ödemiş ama katı atıklar çöp olarak kendine geri dönüyor.'' hatırlatmasında bulundu.

Eleştirileri yanıtlayan Mükremin Zülkadiroğlu,

''Yeni mezarlık yeri yapılıyor. İl tarım müdürlüğüyle ilgili sorun tam olarak çözülemedi. Taziye evleri sorunu evet, çözülmesi lazımdı. Çadırlar bize yakışmıyor. Bize yakışır yerler olsun diye beklenti var diye gecikme oldu.

Bir aracımız sadece kaldırım işgalleriyle ilgilenecek.'' mesajı verdi.

AK Parti grubu adına söz alan Hatice Köktürk, Filistin halkının yaşadığı trajediye dikkat çekilerle, yaşananların bir soykırım olduğu vurguladı.