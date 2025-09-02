Son Mühür/ Begüm Mol - Bornova Belediyesi, mesleki gelişimi desteklemek amacıyla düzenlediği özel etkinlikte belediyelerde staj yapan peyzaj mimarlığı öğrencilerini, Peyzaj Mimarları Odası (PMO) İzmir Şubesi temsilcileri ve deneyimli peyzaj mimarlarıyla buluşturdu. Etkinliğe PMO İzmir Şube Başkanı Salih Yeşilbaş’ın yanı sıra peyzaj mimarları Simge Gürsel, Selçuk Şener ve Selçuk Aksoy katıldı.

Uygulama ve proje süreçlerine dair deneyimler

Etkinlikte konuşmacılar, peyzaj mimarlığı alanındaki tecrübelerini genç meslek adaylarıyla paylaştı. Gürsel, Şener ve Aksoy; gerçekleştirdikleri projelerden örnekler sunarak uygulama aşamalarını, tasarım sürecinde dikkat edilmesi gereken teknik detayları ve karşılaşılan zorlukları anlattı. Öğrenciler, gerçek hayattan proje örnekleri üzerinden teknik çözüm yollarını öğrenme fırsatı buldu.

Başkan Eşki: “kariyer yolculuklarına ışık tutuyoruz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, gençlerin mesleki gelişimine verdikleri önemi vurgulayarak şunları söyledi:

“Öğrencilerimizi işinde uzman kişilerle buluşturarak onların deneyimlerinden yararlanmalarını, merak ettiklerini doğrudan sormalarını ve kariyer hedeflerinde ilerlerken yapmaları gerekenleri öğrenmelerini istedik. Burada edindikleri bilgiler, iş hayatında daha başarılı olmalarını sağlayacak. Bornova Belediyesi olarak gençlerimizin geleceğine yatırım yapmayı sürdüreceğiz.”

Öğrencilerden olumlu geri dönüş

Etkinliğe katılan öğrenciler, sahadan gelen deneyimlerin eğitimleri için çok değerli olduğunu belirterek belediyeye ve konuşmacılara teşekkür etti. Etkinlik sonunda öğrenciler ve uzmanlar, sektöre dair soruların yöneltildiği ve mesleki tavsiyelerin paylaşıldığı bir sohbet ortamında buluştu.

Bornova Belediyesi’nden gençlere destek

Bornova Belediyesi, sadece staj imkânı sunmakla kalmayıp, öğrencilerin mesleklerinde donanımlı bireyler olarak yetişmesi için farklı eğitim, atölye ve seminerler de düzenliyor. Peyzaj mimarlığı öğrencilerine yönelik bu tür etkinliklerin önümüzdeki dönemde de devam edeceği açıklandı.