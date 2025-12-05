Son Mühür- İzmir genelinde yaşanan su sıkıntısı kapsamında bazı ilçelerde gönderilen planlı gece kesintileri ile birlikte, gün içerisinde farklı noktalarda meydana gelen bakım, onarım ve arıza çalışmaları nedeniyle su kesintileri uygulanacak.

Planlı gece kesintisi (23.00 – 05.00) – Bölge 2

Karabağlar ilçesinde; Abdi İpekçi, Adnan Süvari, Ali Fuat Cebesoy, Ali Fuat Erden, Arap Hasan, Aşık Veysel, Aydın, Bahar, Bahriye Üçok, Bahçelievler, Barış, Basın Sitesi, Bozyaka, Cennetçeşme, Devrim, Doğanay, Emrez, Esenlik, Esentepe, Esenyalı, Fahrettin Altay, Gazi, General Kazım Özalp, Günaltay, Gülyaka, İhsan Alyanak, Kazım Karabekir, Kibar, Limontepe, Maliyeciler, Metin Oktay, Muammer Akar, Osman Aksüner, Özgür, Peker, Poligon, Refet Bele, Reis, Salih Omurtak, Sevgi, Şehitler, Tahsin Yazıcı, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Üçkuyular, Vatan, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurtoğlu ve Yüzbaşı Şerafettin mahalleleri kesintiden etkilenecek.

Konak ilçesinde; 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye, 26 Ağustos, Akarcalı, Akdeniz, Akın Simav, Ali Reis, Alsancak, Altay, Altıntaş, Anadolu, Atamer, Aziziye, Ballıkuyu, Barbaros, Boğaziçi, Bozkurt, Cengiz Topel, Çahabey, Çankaya, Çınarlı, Çınartepe, Çimentepe, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Duatepe, Ege, Emir Sultan, Etiler, Faikpaşa, Fatih, Ferahlı, Fevzi Paşa, Göztepe, Güney, Güngör, Güzelyalı, Güzelyurt, Halkapınar, Hasan Özdemir, Hilal, İmariye, İsmet Kaptan, İsmetpaşa, Kadifekale, Kahraman Mescit, Kahramanlar, Kemal Reis, Kılıç Reis, Kocakapı, Kocatepe, Kosova, Kubilay, Küçükada, Kültür, Lale, Levent, Mecidiye, Mehmet Akif, Mehmet Ali Akman, Mehtap, Mersinli, Millet, Mimar Sinan, Mirali, Mithatpaşa, Murat, Murat Reis, Namık Kemal, Odunkapı, Oğuzlar, Pazaryeri, Piri Reis, Saygı, Selçuk, Sümer, Süvari, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Tınaztepe, Trakya, Turgut Reis, Türkyılmaz, Tuzcu, Uğur, Ulubatlı, Umurbey, Ülkü, Vezirağa, Yavuz Selim, Yenidoğan, Yenişehir, Yeşildere, Yeşiltepe, Yıldız, Zafertepe, Zeybek ve Zeytinlik mahallelerinde su kesintisi uygulanacak.

Bornova ilçesinde; Barbaros, Birlik, Çamkule (kısmen), Egemenlik, Gazi Osman Paşa (kısmen), Işıklar, Karacaoğlan, Koşukavak, Meriç, Merkez, Mersinli Serintepe, Tuna, Yeşilova, Yunus Emre ve Zafer mahalleleri kapsama alındı.

Balçova ilçesinde; Bahçelerarası, Çetin Emeç, Eğitim, Fevzi Çakmak, İnciraltı, Korutürk, Onur ve Teleferik mahalleleri kesintiden etkilenecek.

Narlıdere ilçesinde; 2. İnönü, Altıevler, Atatürk, Çamtepe, Çatalkaya, Huzur, Ilıca, Limanreis, Narlı, Sahilevleri ve Yenikale mahallelerinde su verilemeyecek.

Güzelbahçe ilçesinde; Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Küçükkaya, Maltepe, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yaka, Yalı, Yelki mahalleleri kesinti programında yer alıyor.

Buca ilçesinde; 29 Ekim, Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Buca Koop, Buca OSB, Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık, Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğancılar, Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Göksu, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karanfil, Kaynaklar Merkez, Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Ufuk, Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler ve Zafer mahalleleri kesintiden etkilenecek.

Gaziemir ilçesinde ise Emrez Mahallesi’nin bir bölümünde planlı kesinti uygulanacak.

Arıza ve bakım kaynaklı kesintiler

Bazı ilçelerde ise meydana gelen teknik arızalar nedeniyle gün içerisinde farklı sürelerde su kesintileri yaşanacak.

Bergama – Fatih Mahallesi:

05.12.2025 tarihinde 09.40 ile 10.40 saatleri arasında yaklaşık 1 saat süreyle ana boru arızası nedeniyle kesinti uygulanacak.

Foça – Cumhuriyet Mahallesi:

05.12.2025 tarihinde 08.00 ile 12.00 saatleri arasında yaklaşık 4 saat süreyle ana boru arızası nedeniyle su verilemeyecek.

Karşıyaka – Aksoy ve Donanmacı Mahalleleri:

05.12.2025 tarihinde 11.03 ile 12.03 saatleri arasında yaklaşık 1 saat süreyle, 1730 Sokak No:69 çevresinde bulunan ana vana arızası nedeniyle kesinti yapılacak.

Kiraz – Yeni Mahalle:

05.12.2025 tarihinde 10.50 ile 12.30 saatleri arasında yaklaşık 2 saat süreyle ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacak.

Menemen – İstiklal, 30 Ağustos ve 9 Eylül Mahalleleri:

05.12.2025 tarihinde 11.08 ile 13.08 saatleri arasında yaklaşık 2 saat süreyle ana vana arızası kaynaklı kesinti yaşanacak.

Menemen – Villakent Mahallesi:

05.12.2025 tarihinde 09.10 ile 12.10 saatleri arasında yaklaşık 3 saat süreyle, Gediz Elektrik kaynaklı planlı elektrik kesintisi nedeniyle su verilemeyecek.

Seferihisar – Camikebir, Çolak İbrahim Bey ve Turabiye Mahalleleri:

05.12.2025 tarihinde 10.00 ile 13.00 saatleri arasında yaklaşık 3 saat süreyle, Temel Cingöz Caddesi’ndeki ana boru arızası nedeniyle kesinti uygulanacak.

Seferihisar – Orhanlı Mahallesi ve çevresi:

05.12.2025 tarihinde 09.23 ile 12.23 saatleri arasında yaklaşık 3 saat süreyle ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacak.

Tire – Hisarlık (Yuvalı Mahallesi):

05.12.2025 tarihinde 09.30 ile 11.30 saatleri arasında yaklaşık 2 saat süreyle ana boru arızası nedeniyle kesinti yapılacak.

Torbalı – Pancar Mahallesi:

05.12.2025 tarihinde 11.05 ile 14.00 saatleri arasında yaklaşık 3 saat süreyle üst bölgelerde gerçekleştirilecek motor değişimi çalışması nedeniyle su kesintisi uygulanacak.

Yetkililer, kesintiler süresince vatandaşların gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarıda bulundu. Kesinti sürelerinin yapılan çalışmalara bağlı olarak değişebileceği bildirildi.