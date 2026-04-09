Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir'de dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “nitelikli dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlamalarıyla sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Ömer Eşki ile birlikte 4 kişi daha gözaltına alınırken Başkan Eşki, İzmir Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Binası'nda ifadesi alındıktan sonra İzmir Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve belediye bürokratları, soruşturmayı yürüten savcı tarafından 'tutuklama talebiyle' İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmişti. İzmir Adliyesi önünde bekleyen bin kişiye yakın kalabalık mahkemeden çıkacak kararı bekliyor.

İfadeler bitti, karar bekleniyor!

Mahkemede ifadeler tamamlandı. Mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi. Mahkeme heyetinin 10-15 dakika içerisinde karar vermesi bekleniyor.