Son Mühür- İzmir’in Konak ilçesi Umurbey Mahallesi’nde yer alan Tarihi Elektrik Fabrikası ve çevresinde yeni bir imar planı süreci başlatıldı. 3535 ada 6, 87 ve 155 parselleri kapsayan plan değişikliği askıya çıkarıldı.

Planlama kapsamında alan, “Ticaret + Turizm (TİCT)” ve “Özel Proje Alanı” olarak düzenlenecek. Yapılaşma koşulları E:3.00 emsal ve 20 kat yükseklik ile belirlenirken, konut kullanımına izin verilmiyor. Alanın yüzde 28,93’ü ticaret, yüzde 57,96’sı özel proje alanı, yüzde 13,10’u ise yol için ayrılacak. Planın kabul edilmesi halinde ofis ve iş merkezleri, banka ve finans kurumları, alışveriş alanları, otel ve konaklama tesisleri ile kültürel yapılar (müze, sergi, tiyatro, kütüphane) ve sağlık-hizmet birimleri inşa edilebilecek.

Tarihi Elektrik Fabrikası daha önce de gündeme gelmişti. 2019 yılında ADÜAŞ tarafından satışa çıkarılan fabrika, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Grand Plaza A.Ş. tarafından 35 milyon TL bedelle kazanılmış, ancak Özelleştirme İdaresi’nin onayı gelmediği için devir gerçekleşmemişti. Daha sonra taşınmaz yeniden satışa çıkarılmış ve süreç kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı.

Resmî Gazete’de 13 Mart’ta yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu alan için imar planı değişikliği onaylandı. Kararla birlikte alan “Ticaret-Turizm Alanı”, “Özel Proje Alanı” ve yol kullanımına ayrıldı. 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği de onaylanan karar kapsamında yürürlüğe girdi.

Hazırlanan raporda planlamanın amacı şu şekilde belirtildi:

“İzmir ili, Konak ilçesi, Umurbey Mahallesi 3535 ada 6, 87 ve 155 parsellere ilişkin plan irdelemesi yapılmış olup, parsellerin 1/100.000 ölçekli İzmir-Manisa Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı, 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği tespit edilmiştir.

Gerçekleştirilen tasarruf faaliyetleriyle birlikte hazine taşınmazlarından elde edilen gelir, ülke bütçesine destek sağlamaktadır. İzmir ili, Konak ilçesi, Umurbey Mahallesi 3535 ada 6 parsel Sümer Holding, 87 parsel TEDAŞ mülkiyetinde ve 155 parsel TEİAŞ mülkiyetindedir.

Taşınmazların yer aldığı mahalle topografik yapı açısından düşük ve orta eğimli bir yapıya sahiptir. Bu durum, mahalledeki yerleşim dokusunu da yönlendirmektedir. Eğime oturan düşük katlı ticaret veya sosyal tesis kullanımları ön plana çıkmaktadır. Umurbey Mahallesi, Konak ilçesine yakınlığı açısından oldukça avantajlıdır. Sürekli konaklama ve ticaret kullanımları ile birlikte turizm konaklama tesislerinin de yer seçtiği bir bölgedir. Kıyı kullanımı, doğal yapısı ve benzeri unsurlar mahallenin önemini artırmaktadır. Buna karşın, alanda ve çevresinde atıl vaziyette bulunan alanlar, bölgenin güvenliği için risk teşkil etmektedir.”