Son Mühür/ Merve Turan- Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün öncülüğünde hayata geçirilen Sağlıklı Gıda Atölyeleri, Bornovalı kadınları Evka 3 Mutfak Atölyesi’nde bir araya getirdi. Katılımcılar, geleneksel ve katkısız yöntemlerle zeytin, turşu ve erişte yapımının inceliklerini öğrenerek hem üretime katkı sağladı hem de güçlü bir sosyal çevre oluşturdu. Üç gün süren eğitimler, doğal beslenmeyi teşvik etme ve yerel üretim kültürünü canlandırma hedefine hizmet etti. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bu tür sosyal ve tarımsal destek projelerinin toplum sağlığı açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

Geleneksel üretimin adresi: Evka 3 mutfak atölyesi

Bornova Belediyesi, vatandaşların sürdürülebilir ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmasını sağlamak amacıyla başlattığı Sağlıklı Gıda Atölyeleri serisine büyük bir hızla devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından organize edilen program, özellikle Evka 3 Mutfak Atölyesi'nde yoğun ilgi gördü. Uzman mutfak ustalarının rehberliğinde gerçekleştirilen üç günlük atölyelerde, kadınlar sıfırdan başlayarak zeytin kırma ve kurma, çeşitli sebzelerden doğal turşu hazırlama ve el yapımı erişte üretme tekniklerini öğrenme fırsatı buldu. Eğitimler, katılımcıların hem bilgi dağarcığını zenginleştirdi hem de atölye ortamında birlikte üretmenin ve deneyim paylaşmanın keyfini çıkarmasını sağladı.

Dayanışma ve sosyalleşmenin merkezi oldu

Kadınların yoğun ilgisiyle karşılaşan bu eğitimler, sadece mutfak becerilerini geliştirmekle kalmadı, aynı zamanda güçlü bir sosyalleşme ve dayanışma platformu yarattı. Ortak bir amaç etrafında birleşen Bornovalı kadınlar, atölye süresince kurdukları sıcak iletişimle renkli ve neşeli görüntülere sahne oldu. Bu tür topluluk odaklı faaliyetler, kadınların sosyal hayata katılımını artırarak yerel kalkınmanın önemli bir bileşenini oluşturuyor. Geleneksel gıda üretiminin evlerde yeniden canlandırılması, aynı zamanda aile ekonomilerine katkı sağlama potansiyeli de taşıyor.

Başkan Eşki: "Sağlıklı üretim, güçlü toplumun temelidir"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yaptığı açıklamada belediyenin kırsal kalkınma politikaları ile sağlıklı yaşam bilincini destekleme hedeflerini birleştirdiğini dile getirdi. Başkan Eşki, "Bornova’da üretimi teşvik eden, paylaşımı artıran ve sağlıklı yaşamı destekleyen her türlü girişim bizim için çok değerli. Sağlıklı Gıda Atölyeleri gibi projeler, kadınlarımızın el emeğini somut bir değere dönüştürmesine ve nesiller boyu süregelen geleneksel üretim kültürümüzün korunmasına ciddi bir katkı sağlıyor," dedi. Eşki, sağlıklı bir toplumun ancak sağlıklı ve doğal üretimle mümkün olabileceğini belirterek, bu başarılı atölye çalışmalarını önümüzdeki dönemde Bornova’nın diğer mahallelerine de yaygınlaştıracaklarını ve böylece yerel üretim farkındalığının artırılacağını sözlerine ekledi.