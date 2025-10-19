Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle bu yıl altıncısı düzenlenen İzmir Kitap Fuarı (İZKİTAPFEST) Kültürpark’ta kapılarını açtı. 17–26 Ekim tarihleri arasında sürecek fuar, edebiyat dünyasının seçkin isimlerini İzmirli okurlarla buluşturdu. Yağışlı havaya aldırmayan 7’den 70’e binlerce İzmirli, fuarın ikinci gününde de stantları gezerek yazarlarla bir araya geldi.

Başkan Tugay gençlerle buluştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, fuar kapsamında stantları ziyaret ederek yayınevleri ve okurlarla buluştu. Kitapları inceleyen Tugay, gençlere kitap hediye ederek okuma alışkanlığını teşvik etti. Ziyareti boyunca vatandaşlarla sohbet eden Tugay, hatıra fotoğrafları çektirerek fuar coşkusuna ortak oldu.

Bu yıl fuarın dikkat çeken etkinliklerinden biri, Fikir Dergisi standında başlatılan “Askıda Kitap” projesi oldu. Yayınevleri ve ziyaretçilerin bağışladığı kitaplar, panoya fikirlerini yazan gençlere ve çocuklara armağan edildi. Uygulamaya ilk desteği veren isim ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay oldu. Kitap dayanışmasıyla fuar, yalnızca bir kültür etkinliği değil, aynı zamanda paylaşımın da adresi haline geldi.

“Bu fuarı her yıl sabırsızlıkla bekliyorum”

Fuara katılan kitapseverlerden Fatma Balcı, etkinliğin Kültürpark’ta yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Her yıl bu anı sabırsızlıkla bekliyorum. Kültürpark erişim açısından çok uygun bir yer. Yazarlarımızla buluşmak, kitaplarımızı imzalatmak bizim için büyük mutluluk” dedi.

Ziyaretçilerden Murat Kaptan ise fuarın önemine dikkat çekerek, “Her zamanki gibi harika geçiyor. Yazar ve okuyucuyu bir araya getiren ender organizasyonlardan biri. Hava muhalefetine rağmen ilgi çok fazla. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bu güzel etkinlik için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kitabı eline alıp koklamanın tadı başka”

Bir diğer ziyaretçi Hakan Toldo, “Kültürpark geçtiğimiz günlerde ödül aldı ve İlber Ortaylı Kütüphanesi’nin açılışıyla birlikte kültürün kalbi haline geldi. Biz 1990’ların kitap kokusunu seven kuşağıyız. Gençlere de dijital yerine kitabı ellerine alıp okumalarını tavsiye ediyorum. Ekonomik zorluklara rağmen büyük bir ilgi var. Bu 10 gün boyunca da sürecektir” dedi.

Ünlü isimler İzmirlilerle bir araya geldi

İZKİTAPFEST’in ikinci gününde usta yazar Mehmet Eroğlu onur konuğu olarak yer alırken, Demir Demirkan, Cengiz Bozkurt, Beyhan Budak, Zarife Açıkel, Cahide Çömez, Melis Alphan, Mustafa Üzel, Behçet Yalın Özkara, Murat Bengisu, Zeynep Çolakoğlu, Şehval Görmez, Cemile Şeker ve Mehmet Gençer gibi tanınmış isimler de fuarda okurlarıyla buluştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırdığı kültürel etkinlikler arasında özel bir yere sahip olan İzmir Kitap Fuarı, bu yıl da İzmirlilerin edebiyat tutkusunu bir kez daha gözler önüne serdi. Fuar, hem yazar-okur buluşmaları hem de “askıda kitap” gibi paylaşım temelli projelerle İzmir’in kültür kenti kimliğini pekiştirdi.