Siyasette gerilim tırmanmaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlığına yönelik dikkat çeken iddialarda bulunmuştu. Özel'in bu açıklamalarına peş peşe cevaplar gelirken, bir cevap da AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan gelmişti.

İnan, CHP lideri Özgür Özel'e yönelik, "Bugün, Silivri diktatörlüğünün eline tutturduğu yalanları okuyan Silivri rehini Özgür Özel, pavyonlarda yapılan rüşvet pazarlığıyla Genel Başkan olmuştur. Genel Başkanı olduğu Partinin İstanbul İl Binası da yolsuzluk parasıyla satın alınmıştır. Ayrıca kendisi bugün savunduğu hırsızların ifadesiyle İmamoğlu'nun sevimli şempanzesidir." ifadelerini kullanmıştı.

İnan'ın Özel'e yönelik sözlerine ise CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ten yanıt gecikmedi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Güç, İnan'ı sert sözlerle hedef aldı.

"Yakışıksız ifadeler kullanarak ancak gündemi değiştirmeye çalışırsınız!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Güç, "İzmir AKP milletvekili Eyyüp Kadir İnan’ın, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e yönelik sarf ettiği yakışıksız ifadeler, şirazeden çıkmış AKP siyasetinin bir yansıması olduğunu açıkça göstermektedir.

Genel Başkanımız Özgür Özel, Akın Gürlek’le ilgili tapuları ve rakamları açık ve net şekilde, ispatlarıyla birlikte kamuoyuna duyurmuştur. Akın Gürlek aksini ispat edebiliyorsa buyursun etsin. Hatta TRT’ye çıksın ve e-Devlet üzerinden tüm tapu kayıtlarını halkımıza açıkça göstersin. Ancak siz ve sizin gibi kontrolden çıkmış siyasetçiler, iftira atarak ve Genel Başkanımıza yakışıksız ifadeler kullanarak ancak gündemi değiştirmeye çalışırsınız. Terbiyesiz ve yakışıksız ifadelerinizi size aynen iade ediyoruz.

Genel Başkanımız, AKP iktidarının lüks ve şatafatta sınır tanımadığının somut kanıtlarını bugün ortaya koyunca, sizin gibi AKP’liler adeta şirazesinden çıkmış gibi savruldunuz. Çünkü halkı açlık ve sefalet içinde bırakan sizin gibi iktidar mensuplarının akıl almaz zenginleşmesi gün yüzüne çıkmaya başladı. Halkı kandırdığınız artık ortaya çıkıyor. Garibanları temsil ettiğini söyleyen bu iktidardan, halkımız bunun hesabını soracaktır." dedi.