Son Mühür- Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Kuzey Ege için kritik bir hava tahmin raporu yayımlayarak denizcileri ve bölge halkını uyardı. Yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen şiddetli rüzgarın, deniz ulaşımında ciddi aksamalara neden olabileceği bildirildi.

Rüzgarın şiddeti 8 Bofor'a ulaşacak

İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan son değerlendirmelere göre; Ege Denizi’nin kuzeyinde rüzgarın, 18 Mart Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Rüzgar hızının saatte 50 ila 75 kilometreye ulaşması beklenirken, bu durumun denizcilik literatüründe 6 ila 8 kuvvetinde bir fırtınaya tekabül ettiği belirtildi.

Cumartesi gününe kadar tedbirli olunmalı

Yayımlanan 188/1 sayılı uyarı notuna göre, fırtınanın etkisini hemen kaybetmeyeceği öngörülüyor. Çarşamba günü saat 15:00 itibarıyla başlaması beklenen hava muhalefetinin, 21 Mart Cumartesi günü öğle saatlerine (12:00) kadar devam edeceği kaydedildi. Uzmanlar, özellikle açık denizde seyir yapacak olan kaptanların ve balıkçıların hava durumunu yakından takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

Ulaşımda aksama riski

Meteoroloji yetkilileri, beklenen fırtınanın oluşturabileceği muhtemel risklere karşı vatandaşları uyardı. Başta Kuzey Ege’deki ada seferleri (Gökçeada, Bozcaada hattı) olmak üzere, deniz ulaşımında yaşanabilecek muhtemel iptaller ve aksamalar konusunda hazırlıklı olunması istendi. Rüzgarın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kademeli olarak kaybederek bölgeyi terk etmesi bekleniyor.