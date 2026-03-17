Son Mühür / Yağmur Daştan- Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora ile Çalışmalar Devlet Komitesi Başkanı Fuad Muradov liderliğindeki üst düzey heyetin Türkiye temasları, İzmir’de düzenlenen görkemli bir "Azerbaycan Gecesi" ile taçlandı. Ege’nin incisinde kardeşlik bağlarını pekiştiren bu ziyaret, protokol üyelerinden sanatçılara kadar geniş bir katılımın odağı oldu. Heyet, İzmir programına Karşıyaka’da özel bir durakla başladı. Modern Azerbaycan’ın kurucu lideri Haydar Aliyev’in adını taşıyan parkı ve burada bulunan büstü ziyaret ederek saygı duruşunda bulunan konuklar, ardından İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türk Azerbaycan Dernekleri Federasyonu ve Azerbaycan Diasporasına Destek Fonu’nun ortaklaşa düzenlediği büyük buluşmaya geçti.

Dostluk şölene dönüştü

Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası’nın tarihi atmosferinde gerçekleşen Nevruz kutlamaları, baharın gelişini ve iki ülke arasındaki sarsılmaz dostluğu simgeleyen bir şölene dönüştü. Geceye Fuad Muradov’un yanı sıra Azerbaycan’ın Türkiye Büyükelçisi Reşad Memmedov, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ve Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gibi isimler katılarak birlik mesajları verdi. Siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda Türk ve Azerbaycan vatandaşının bir araya geldiği tören, coşkuyla gerçekleşti.

Birbirinden özel isimler sahne aldı

Gecede sahne alan isimler, katılımcılara coşku dolu anlar yaşattı. Dünyaca ünlü balaban üstadı Alihan Samedov’un büyüleyici ezgilerinin ardından Gülzar Ferecova, Sexavet Memmedov, Roza İbodova Kocamaz, Niyameddin Allahverdiyev, Receb Zeynalov, Ramizade Vefadar ve Elgiz Aliyev sahne aldı. Ellerde dalgalanan Türk ve Azerbaycan bayrakları eşliğinde yükselen şarkılar, konuklara unutulmaz bir gece yaşattı.

Kardeşlik bağlarına vurgu yaptılar

Gecenin en dikkat çekici anlarından biri ise sanatçıların sahneden verdikleri ortak mesaj oldu.

Kardeşlik bağlarına ve Türklüğün önemine dikkati çekerek birliktelik vurgusu yapan sanatçılar, izleyicilerden büyük alkış aldı.