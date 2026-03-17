İzmir’in gözde turizm merkezlerinden Çeşme Yarımadası’nda, yok olmaya yüz tutan sakız ağacını yeniden yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan “Her Bahçeye Bir Sakız Ağacı” kampanyası, bölge genelinde geniş yankı uyandırdı. Proje, doğayı koruma ve toplumsal farkındalık oluşturma hedefiyle dikkat çekiyor.

Yerel mirası korumak için harekete geçildi

Alaçatı Gıda Topluluğu öncülüğünde başlatılan kampanya, Çeşme’nin doğal bitki örtüsünü korumayı ve geçmişte bölgede yaygın olan sakız ağacını yeniden kazandırmayı amaçlıyor.

Kısa sürede yoğun ilgi gören proje, doğaseverler ve bölge halkının katılımıyla büyümeye devam ediyor.

Güçlü iş birliği: üreticiler ve sivil toplum birlikte

Kampanya, Sakız Ağacım Çeşme girişimi ile iş birliği içinde yürütülüyor. Projeye ayrıca Çeşme Sakız Üreticileri Derneği ve Çeşmeköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi de destek veriyor.

Alanında deneyimli isimlerin katkısıyla, hem üretim hem de bilinçlendirme süreçleri eş zamanlı olarak ilerliyor.

Fidanlar doğaseverlerle buluştu

Kampanya kapsamında düzenlenen etkinlikte, bağışta bulunan katılımcılara sakız fidanları hediye edildi. Fidan dağıtımı, Alaçatı Sakız Parkı’nda gerçekleştirildi.

Etkinlikte katılımcılara sakız ağacının yetiştirilme süreci, bakım koşulları ve bölge ekosistemi açısından önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Sakız ağacı yeniden hayat buluyor

Çeşme Yarımadası’nın simgelerinden biri olan sakız ağacı, geçmişte bölgede yaygın olarak yetişirken zamanla azalan türler arasında yer aldı.

Başlatılan kampanya ile bu değerli bitki türünün yeniden çoğaltılması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Proje kapsamında yüzlerce fidanın toprakla buluşturulması planlanıyor.

“Her fidan geleceğe bırakılan bir miras”

Alaçatı Gıda Topluluğu yetkilileri, projenin yalnızca fidan dağıtımıyla sınırlı olmadığını vurguladı. Yapılan açıklamada, “Çeşme Yarımadası’nın doğası, iklimi ve kültürüyle özdeşleşmiş sakız ağacının yeniden çoğalması için hep birlikte sorumluluk alıyoruz. Her dikilen fidan, hem doğaya hem de bölgenin geleceğine bırakılmış bir mirastır” ifadelerine yer verildi.

Yeni projeler yolda

Topluluk, önümüzdeki süreçte de yerel üretimi destekleyen, biyolojik çeşitliliği koruyan ve geleneksel bitki türlerini yaşatan projelere devam etmeyi planlıyor. Bölgedeki çevre bilincinin artırılması için benzer kampanyaların süreceği belirtiliyor.