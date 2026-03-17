İzmir’de bir araç ve iş yerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının failleri, polis ekiplerinin yürüttüğü operasyonla kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma hızla başlatıldı

Olayın ardından Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Emniyet birimleri, saldırının aydınlatılması için çok yönlü çalışma yürüttü.

İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün de destek verdiği süreçte, şüphelilerin kimlikleri kısa sürede tespit edildi.

Eş zamanlı operasyonla yakalandılar

Polis ekipleri tarafından belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucunda F.K. ve E.A. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Şüphelilerden biri aranıyordu

Emniyette yapılan detaylı incelemede, şüphelilerden E.A.’nın daha önce “uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak” suçundan arandığı ortaya çıktı.

Bu gelişme, soruşturmanın seyrine ilişkin dikkat çeken bir detay olarak kayıtlara geçti.

Mahkeme tutuklama kararı verdi

Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen F.K. ve E.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüpheliler, cezaevine teslim edilirken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.