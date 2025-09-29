Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Midilli Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği İzmir & Midilli Gastronomi ve Kültür Festivali, 27 Eylül'de Midilli Adası'nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu festivalde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, iki medeniyetin tarihsel bağlarını vurgulayarak iş birliği mesajı verdi. Başkan Tugay, "Bundan sonraki yıllarda daha fazla iş birliği içerisinde olmayı ve dostluğumuzu daha da geliştirmeyi umuyoruz. Önümüzdeki yıl mutlaka İzmir'de bu başlangıca yakışır başka bir etkinlikte bir arada olmayı diliyorum," sözleriyle karşılıklı etkinliklerin devam edeceğini belirtti. Festival, Türk ve Yunan vatandaşların yoğun ilgisiyle, İzdeniz'in yılın son Midilli seferiyle adaya ulaşan çok sayıda İzmirliyi de ağırladı.

Geçmişten günümüze ortak miras sergilendi

Festivalin ilk durağı, Osmanlı döneminden kalma Halim Bey Konağı oldu. Burada açılan İzmir & Midilli Fotoğraf Sergisi büyük ilgi gördü. Sergide, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) ile İzmir Fotoğrafçılar Derneği (İFOD) ortaklığında hazırlanan "Medeniyetlerin Limanı İzmir" temalı 30 eser ile Midilli Fotoğraf Topluluğu'nun "Geçmişe Pencere" temalı 30 eseri ziyaretçilerle buluştu. Serginin ardından düzenlenen gastronomi temalı toplantıda söz alan Midilli Belediye Başkanı Panagiotis Christofas ve Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, iki kentin özellikle mutfak kültüründeki sayısız ortak yönün ve güçlü kültürel bağların önemini vurgulayarak emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Mutfak sahnede: Türk ve Yunan lezzetleri buluştu

Festivalin en renkli bölümlerinden olan gastronomi etkinliğinde, mutfak sanatının önde gelen isimleri hünerlerini sergiledi. İzmir'den Michelin ödüllü şef Ayşe Karadan, İzmir Ekonomi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi ve Şefi Aypar Satı ve Asistan Şef Belgin Bulgan sahne alırken, Midilli'yi ise ünlü şef ve Master Chef 2021 Yunanistan şampiyonu Margarita Nikolaidou temsil etti. Türk şefler, geleneksel Ege mutfağının lezzetlerinden **“çalkama” ve “incir uyutması”**nı tanıtırken; Nikolaidou, kendi yorumu olan Midilli kaşarı ve sebzeler eşliğinde kuzu bohçası ile sakız ve badem aromalı sütlaç sundu. Etkinliklerde, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden gelen dört öğrenci de ana şeflere aktif destek vererek gençlerin kültürel alışverişe katılımını sağladı.

Dostluk, Müzik ve dansla pekiştirildi

Resmi açılış konuşmasında Başkan Tugay, kendilerini sıcak karşılamalarından dolayı Midilli Belediye Başkanı Panagiotis Christofas'a teşekkür ederek, İzmir Ticaret Odası'ndan gelen heyetle birlikte iş birliği geliştirme temasıyla adada bulunduklarını belirtti. Gastronomi tadımlarının ardından ise festival sahnesi müzik ve dansa ayrıldı. Aioless Dans Topluluğu, Midilli Belediyesi Halk Oyunları Ekibi ve "Erdem Güreler ile Rebet Midilli" Müzik Topluluğu, Türk ve Yunan kültürlerine ait ezgileri ve oyunları paylaşarak katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. İki farklı kültürün mutfak zenginliklerinin, müziklerinin ve danslarının aynı sofrada buluştuğu bu festival, Ege'nin iki yakası arasındaki dostluğu ve iş birliğini güçlü bir şekilde pekiştirdi.