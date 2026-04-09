İzmir’in Balçova ilçesinde geçtiğimiz yıl infiale yol açan ve üç emniyet mensubunun şehit olmasına neden olan terör saldırısıyla ilgili hukuki süreçte kritik bir aşamaya gelindi. Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği’ni hedef alan kanlı eylemin ardından yürütülen soruşturma tamamlanırken, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Eren Bigül’ün de bulunduğu 13 sanığın yargılanmasına bugün başlanıyor. Kamuoyunda derin bir üzüntü ve öfke yaratan olayın sanıkları, İzmir Adliyesi’nde ilk kez hakim karşısına çıkarak savunma verecekler.

Balçova’daki kanlı baskının ayrıntıları gün yüzüne çıktı

Geçtiğimiz yıl 8 Eylül sabahı saat 09.00 sularında Çetin Emeç Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yüzünde maske ve elinde pompalı tüfekle polis merkezine yaklaşan 16 yaşındaki Eren Bigül, hiçbir uyarı yapmadan nöbet kulübesine ateş açmıştı. Bu ilk saldırıda görev başındaki polis memuru Hasan Akın şehit düşerken, silah sesleri üzerine merkezdeki diğer emniyet mensupları hızla duruma müdahale etti. Kısa sürede büyüyen çatışma esnasında, saldırganın açtığı ateş sonucu 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Ömer Amilağ vatan görevleri başında şehit olmuştu. Olay yerinde yaralı olarak etkisiz hale getirilen saldırganın yakalanmasıyla birlikte geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Terör Örgütü DAEŞ bağlantısı ve radikalleşme süreci

Yürütülen titiz soruşturma neticesinde hazırlanan iddianame, saldırının arkasındaki karanlık yapıya dair çarpıcı detayları barındırıyor. Dosyada, henüz reşit olmayan Eren Bigül’ün terör örgütü DAEŞ’in radikal ideolojisini benimseyerek örgüt saflarına katıldığı ve bu fikirleri çevresine yaymaya çalıştığı belirtildi. Eğitim hayatını tamamen terk eden Bigül’ün, örgüt hiyerarşisi içerisinde özel bir silahlı eğitimden geçtiği ve doğrudan örgütün amaçları doğrultusunda terör saldırısı talimatı aldığı saptandı. Bu kapsamda saldırganın babası Nuhver Bigül’ün yanı sıra yabancı uyruklu Khalegh Noorıborojerdi, Mahmud Algatı, Cuma Tabbas, Fıras Seyıd Abdurrahman ve Muhammed Elhazzam’ın da dahil olduğu 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sanıklar için istenen cezalar: 4’er kez ağırlaştırılmış müebbet

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede suçlamalar oldukça ağır bir listeyle sunuldu. Başta ana fail Eren Bigül olmak üzere, diğer sanıklar hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olma", "kamu görevlisini yerine getirdiği görev nedeniyle kasten öldürme" ve "öldürmeye teşebbüs" gibi bir dizi suçtan ceza talep edildi. Cumhuriyet savcısı, eylemin toplumsal huzuru hedef alan niteliği gereği, aralarında azmettiricilerin de bulunduğu tüm sanıklar için 4’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile terör amaçlı diğer suçlardan dolayı 261 yıla kadar ek hapis cezası istedi.

İzmir Adliyesi’nde karar günü yaklaşıyor

Soruşturma aşamasında gözaltına alınan ve aralarında 'Ebu Hanzala' kod isimli H.B. ile 'Ebu Haris' kod isimli H.K.’nin de bulunduğu 6 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış olsalar da bugün tutuklu sanıklarla birlikte yargı önünde hesap verecekler. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan duruşmada, şehit ailelerinin avukatları ve emniyet teşkilatının da hazır bulunması bekleniyor. Türkiye’nin terörle mücadelesindeki kararlılığın bir yansıması olarak görülen bu dava, hem bölge halkı hem de emniyet camiası tarafından büyük bir titizlikle takip ediliyor.

