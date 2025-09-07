TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Tire 2021 FK, yeni sezon öncesi kadrosunu genç yeteneklerle güçlendirdi. Sarı-kırmızılı ekip, üç yeni oyuncuyu renklerine bağlayarak transfer çalışmalarına hız verdi. Kulüp yönetimi, gelecek vadeden bu genç oyuncularla sözleşme imzalayarak yeni sezon hedeflerine ulaşma yolunda önemli adımlar attı.

Bu kapsamda, son olarak Kelkit Hürriyet Spor'da oynayan 19 yaşındaki genç savunma oyuncusu Ege Batur, Balıkesirspor'dan aynı yaştaki orta saha Ersin Coşğun ve Göztepe altyapısından yetişen 17 yaşındaki Tireli genç oyuncu Efe Uymur ile sözleşme imzaladığı açıklandı.