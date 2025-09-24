TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Bornova 1877, 33 yaşındaki teknik direktör Emin Sulhan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

İlk 3 haftada galibiyet gelmedi

Sezona istediği gibi başlayamayan Bornova 1877, ligde oynadığı ilk üç karşılaşmada galibiyet alamadı. İzmir ekibi, 3 maçta 3 beraberlik elde etti.

Kulüpten yapılan açıklama

Bornova 1877’nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün teknik direktörü olarak görev yapan Emin Sulhan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Görevde bulunduğu süre boyunca kulübümüze verdiği emek, sahadaki liderliği ve futbol kültürümüze kattığı değer için teşekkür ederiz. Emin Sulhan’a kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz. Her zaman kulübümüzün bir parçası olarak kalacaktır."

Yeni hoca arayışı başladı

Kulübün, teknik direktörlük görevi için kısa sürede yeni bir isimle anlaşması bekleniyor. Yönetimin önümüzdeki günlerde bu konuda resmi açıklama yapması öngörülüyor.