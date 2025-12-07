Mücadeleye hızlı giren Bornova 1877, 3’üncü dakikada Murat’ın golüyle 1-0 üstünlük sağladı. Ancak bu gol, maçın gidişatını değiştirmeye yetmedi.

Tire 2021’in hızlı dönüşü

Konuk ekip, 14’üncü dakikada Batuhan ile skoru eşitledi: 1-1. Tire 2021 FK, 20’nci dakikada Ümit’in golüyle öne geçti. Ümit, 38’inci dakikada bir kez daha sahneye çıkarak farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 3-1 sona erdi.

Bornova 10 kişi kaldı

Ev sahibi ekipte Arda Furkan, 50’nci dakikada ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bornova 1877, kalan dakikalarda sahada 10 kişi mücadele etti.

Tire golleri sıraladı

79’uncu dakikada Mustafa’nın golüyle skor 4-1’e geldi. 86’ncı dakikada Bora skoru 5-1 yaptı. Karşılaşmada son sözü 90’ıncı dakikada Özgür söyledi ve mücadele 6-1 tamamlandı.

Bu sonuçla Bornova 1877, 7 puanda kalarak düşme hattında yer almaya devam etti. Tire 2021 FK ise puanını 19’a yükselterek Play-Off yarışında önemli bir avantaj elde etti.