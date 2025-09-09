3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki sezonuna Afyonspor galibiyetiyle iddialı bir başlangıç yapan Karşıyaka, transferde sürpriz bir atağa kalktı. Yeşil-kırmızılı ekip, geçen sezon kiralık olarak forma giyen genç ofansif orta saha oyuncusu Mehmet Güneş'i bonservisiyle kadrosuna kattı. Göztepe yönetimi, Mehmet'in bonservisinin bulunduğu Süper Lig ekibi Konyaspor ile anlaşma sağladı. Bu transfer için 1 milyon TL bonservis bedeli ödeneceği ve oyuncunun sonraki satışından yüzde 35 pay verileceği öğrenildi. 19 yaşındaki yetenekli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalanması, Karşıyaka'nın gelecek planlarında ona ne kadar güvendiğini gösteriyor.

Genç yeteneğin kariyer yolu: Mehmet Güneş kimdir?

Yeni Malatyaspor altyapısında yetişerek profesyonel futbol hayatına başlayan Mehmet Güneş, geçen sezon 1'inci Lig'deki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Genç oyuncu, ara transfer döneminde Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'a transfer olmuştu. Konyaspor'dan sonra sezonun ikinci yarısını yine 1'inci Lig'de mücadele eden Ümraniyespor'da kiralık olarak geçiren Mehmet Güneş, aynı zamanda U19 Milli Takımı'nda da forma giyerek yeteneğini uluslararası düzeyde kanıtladı. Karşıyaka, bu transferle orta saha gücünü artırarak ligdeki hedeflerine daha emin adımlarla ilerlemeyi planlıyor.

Ömer Faruk Sezgin için tahkim kurulu kararı bekleniyor

Karşıyaka'nın bir diğer önemli transfer hamlesi olan golcü oyuncu Ömer Faruk Sezgin'in durumu ise belirsizliğini koruyor. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 8 ay men cezası alan Ömer Faruk için Tahkim Kurulu'na yapılan itirazın sonucunun beklendiği belirtildi. Yeşil-kırmızılı yönetim, cezasında indirim yapılması halinde yıldız golcüyü kadroda tutma kararı aldı. Eğer ceza düşerse, kulüp daha önce oyuncuya verilen peşinatı geri alarak yeni bir sözleşme imzalayacak. Karşıyaka, sezonun ikinci yarısında Ömer Faruk Sezgin'den yararlanarak hücum gücünü artırmayı hedefliyor. Golcü oyuncunun, Ankaraspor forması giydiği 2023-2024 sezonunda Nazillispor maçındaki bahis olayına karıştığı gerekçesiyle ceza aldığı biliniyor.