Son Mühür- 2016 yılında nikah masasına oturan ve 2019’da ikiz kızları Alin ile Lina’yı kucaklarına alan Pelin Akil – Anıl Altan çifti, geçtiğimiz ağustos ayında yollarını ayırdıklarını duyurmuştu.

Ayrılık sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, ünlü çiftle ilgili ortaya atılan yeni bir iddia magazin gündemini yeniden karıştırdı.

Portekiz iddiası gündeme bomba gibi düştü

TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında konuşan gazeteci Mehmet Üstündağ; çiftin aslında sandığı kadar “ayrı” olmadığını öne sürdü.

Üstündağ’a göre Akil ve Altan, Portekiz vatandaşlığı sürecinden yararlanmak amacıyla resmi olarak boşanmadı.

“200 bin Euro’luk ev aldılar”

Üstündağ, çiftin Lizbon’dan 200 bin Euro değerinde bir ev satın aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Portekiz’de oturum izni için başvuruları vardı. Bu nedenle resmi boşanma yok. Yıl sonunda süreç netleşince boşanacaklar.”

Çiftten henüz açıklama gelmedi

Pelin Akil ve Anıl Altan cephesinden söz konusu iddialara ilişkin herhangi bir doğrulama ya da yalanlama yapılmadı. Çiftin konuyla ilgili nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu.