Son Mühür- Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bulunan evinde hayatını kaybeden Güllü’nün (Gül Tut), düşme anı gece saatlerinde yaşandı.

26 Eylül Cuma günü saat 01.28 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Valilik: "Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır"

Yalova Valiliği konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “26 Eylül Cuma günü saat 01.28 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne, Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde ‘yüksekten düşme’ konusu olduğunun bildirilmesi üzerine görevliler adrese intikal etmiştir.

Yapılan incelemede sanatçı Gül Tut’un (Güllü), ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Konuyla ilgili Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce tahkikat başlatılmıştır.”

Güllü'nün asistanı: “Keyifli bir geceydi”

Sanatçının asistanı Deniz, Kanal D’de yayınlanan Gel Konuşalım programına bağlanarak o geceye ilişkin detayları aktardı.

Deniz, “Çok keyifli bir gece geçiriyordu, dengesini kaybedip düştü ve öldü. Kızı yanındaydı ve misafiri vardı. Herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Kesinlikle intihar değildir” dedi.