Son Mühür- Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, ABD ziyaretinden dönen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a uçakta sorulacak gazeteci sorularının kendisine saatler öncesinden ulaştığını iddia etti.

Bildirici, söz konusu soruların Erdoğan’ın uçağı havalanmadan önce kendisine iletildiğini ve soruların altında hangi gazetecinin hangi soruyu soracağı bilgisinin de yer aldığını belirtti.

Sorular saatler önce medyaya ulaştı

Bildiri, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağı Washington’dan kalkmaya hazırlanırken sorulacak sorular bana liste halinde ulaştı. Türkiye saatiyle 22.10 civarında elimdeydi. Bu soruları, iki gazeteci arkadaşımla birlikte saatler öncesinde paylaştım” ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığı açıklama yapmalı

Ombudsman, söz konusu soruların daha sonra İletişim Başkanlığı tarafından Erdoğan’a sorulup yanıtlarının medyaya gönderildiğini ve sorular ile yanıtların kendi eline geçen listeyle büyük ölçüde örtüştüğünü aktardı. Bildirici, “Soruların sıralaması bile aynıydı. Gazeteciler, soruları kendilerinin belirlediğini savunuyor, ancak bu sorular bana saatler önce nasıl ulaşabiliyor?” dedi.

Önemli konular sorulmadı

Bildirici, uçaktaki gazetecilerin sorularının içerik olarak yetersiz olduğunu da vurguladı. ABD ile enerji alanında yapılan anlaşmalar, Rusya’dan petrol ve doğalgaz alımının durdurulması, Boeing uçak alımı gibi konuların sorulmadığını belirten Bildirici, F-35 programıyla ilgili Trump görüşmesinin de gündeme gelmediğini ifade etti.