Türkiye siyasal iletişiminin önde gelen isimlerinden Bülent Hasan Tanla, hayatını kaybetti. CHP eski vekili ve kamuoyu araştırmacısı olarak tanınan Tanla, uzun yıllar boyunca siyasal araştırmalar ve danışmanlık faaliyetleri yürütmüştü.

Tanla’nın ölümü Türkiye Araştırmacılar Derneği tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“YK Üyemiz Hasan Tanla'nın babası ve Onur Üyemiz Bülent Hasan Tanla vefat etmiştir. Allah’tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Merhumun cenaze namazı yarın Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak akabinde Beykoz Mahmut Şevket Paşa Köyü Mezarlığı’na defnedilecektir.”

Bülent Hasan Tanla kimdir?

Bülent Hasan Tanla, Türkiye'nin ilk araştırma şirketlerinden biri olan Piar-Gallup Araştırma Şirketi’nin kurucusu olarak siyasal iletişim ve kamuoyu araştırmaları alanında önemli çalışmalara imza attı.

CHP’de de uzun yıllar görev alarak çeşitli projelerde ve kampanyalarda stratejik danışmanlık yaptı. Tanla, siyasal iletişim alanındaki birikimiyle pek çok çalışmanın şekillenmesinde rol oynadı.