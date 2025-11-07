Son Mühür- Yeni sezonun iddialı yapımlarından olan “A.B.İ.”, Kenan İmirzalıoğlu’nun sete çıkmasıyla birlikte resmen start aldı. Uzun bir aranın ardından sete dönen oyuncu için sosyal medyada büyük ilgi oluştu.

Bölüm başı ücret iddiası çok konuşuldu

Gazeteci Müge Dağıstanlı, Kenan İmirzalıoğlu’nun projeden bölüm başına 4,5 milyon TL kazanacağını iddia etti. Söz konusu rakam, kısa sürede gündeme oturarak diziyi daha başlamadan tartışmaların odağına taşıdı.

Diziden ilk kare paylaşıldı

Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, yönetmenliğini Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Murat Aksu’nun yaptığı diziden ilk fotoğraf yayınlandı.

Dizinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “A.B.İ. sete çıktı! Kenan İmirzalıoğlu’ndan ilk kare” notu yer aldı. Paylaşılan fotoğraf, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Güçlü oyuncu kadrosu dikkat çekiyor

“A.B.İ.” yalnızca başrolleriyle değil, kalabalık ve güçlü oyuncu kadrosuyla da öne çıkıyor. Dizide şu isimler yer alıyor:

Kenan İmirzalıoğlu , Afra Saraçoğlu , Asude Kalebek , Sinan Tuzcu , Diren Polatoğulları , Nihal Koldaş , Toprak Sağlam , Serkay Tütüncü , Tuğçe Açıkgöz , Ardıl Zümrüt , Ali Önsöz , Esra Şengünalp , Yaren Yapıcı , Ebrar Karabakan , Mert Demirci , Ayşen Sezerel , Burak Can Doğan , Tarık Ündüz , Tarık Papuççuoğlu , Tülay Bursa