Süper Lig’de 8 puanla 3. sırada yer alan Göztepe’nin Kamerunlu stoperi Malcom Bokele, 2024-2025 sezonunda gösterdiği istikrarlı performansla takımın vazgeçilmezleri arasına girdi ve milli takıma davet edildi.

Bokele’nin Göztepe’deki Çıkışı

25 yaşındaki Malcom Bokele, geçen sezon Fransa Lig 2 ekibi Bordeaux’dan transfer edildi. İlk yılında Göztepe formasıyla 36 resmi maça çıkan oyuncu, 1 gol kaydetti. Bu sezon ise Süper Lig’de oynanan 4 maçın tamamında 90’ar dakika sahada kaldı ve deplasmanda kazanılan Çaykur Rizespor karşılaşmasında gol sevinci yaşadı.

Milli Takım Performansı

Bokele, Göztepe’deki formuyla Kamerun A Milli Takımı’na çağrıldı. Dünya Kupası 2026 Afrika Elemeleri D Grubu maçlarında forma giyen stoper, Esvatini karşısında son 20 dakikada görev aldı. Bu maç, Bokele’nin milli takımla üçüncü sınavı oldu.

Süper Lig ve Milli Takım Dengesi

Göztepe’de gösterdiği performansla hem kulüp hem de milli takımda istikrarını sürdüren Bokele, savunmadaki güvenilirliğiyle takım arkadaşları ve teknik ekibin gözdesi konumunda.