Boğaziçi Üniversitesi kampüsündeki bir kafede Ayberk K.’nin, 15 yaşındaki kız çocuğunu silahla vurarak öldürdükten sonra yaşamına son verdiği iddia edildi.

Gazeteci Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi Kampüs içinde bir işletme önünde 20 yaşındaki Ayberk K.’nin, 15 yaşındaki eski sevgilisi olduğu iddia edilen kız çocuğunu vahşice öldürdüğü ardından aynı silahla intihar ettiği ileri sürüldü.

20 yaşındaki Ayberk K.'nin 18 suç kaydı olduğu öne sürüldü.

Üniversite öğrencisi olmadığı iddia edilen Ayberk K.'nın üniversiteye nasıl girdiği bilinmezken olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin araştırması sürüyor.