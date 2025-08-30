İstanbul'un Beykoz ilçesinde düzenlenen Çayır Festivali, acı bir olayla gölgelendi. Festivale dondurma satışı yapan akrabasına yardım için giden 18 yaşındaki İbrahim B, dondurma standında bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra İbrahim B’yi ambulansla Beykoz Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Ancak genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Festival iptal edildi

Olay yerini güvenlik şeridiyle kapatan polis ekipleri, dondurma standının sahibini gözaltına aldı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.

Acı olayın ardından Beykoz Çayır Festivali’nin iptal edildiği bildirildi.