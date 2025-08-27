İstanbul Boğazı'nda düzenlenen uluslararası yüzme etkinliğinin ardından kaybolan Rus sporcu Nikolai Svechnikov'a ait yeni görüntüler gün yüzüne çıktı. Kayıp yüzücünün, yarışın başlangıç noktasına giden vapurda çekilen bu görüntüleri, arama çalışmalarına ışık tutabilecek önemli bir detay olarak değerlendiriliyor.

Görkemli yarış, kayıp haberiyle gölgede kaldı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) organize ettiği, bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 24 Ağustos'ta büyük bir katılımla gerçekleşti. 81 farklı ülkeden toplam 2 bin 820 sporcunun kulaç attığı yarış, Anadolu yakasındaki Kanlıca İskelesi'nden saat 10.04'te başladı ve 12.54'te Avrupa yakasındaki Kuruçeşme'de tamamlandı. Yarış sonunda dereceye giren sporcular düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Ancak tüm bu coşkunun arasında, yarışa katılan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un bitiş noktasına ulaşamadığı anlaşıldı. Durumun fark edilmesi üzerine vakit kaybetmeden emniyet birimlerine haber verildi ve Sahil Güvenlik ekipleri, geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonu başlattı.

Kayıp sporcunun son görüntüleri detayları ortaya çıkardı

Arama çalışmalarının devam ettiği sırada, Rus yüzücünün yarış öncesi çekilen görüntülerine ulaşıldı. Nikolai Svechnikov'un, yarışmacıları taşıyan vapurun güvertesinde, diğer sporcularla birlikte yarışın başlamasını beklerken çekilmiş görüntüleri, kaybolmadan önceki son anlarını gözler önüne seriyor. Görüntülerde Svechnikov'un, yarışın start aldığı sırada güvertede olduğu ve kısa bir süre diğer yüzücüleri izledikten sonra yarışa katılmak üzere geminin içine doğru yöneldiği görülüyor. Bu görüntüler, Svechnikov'un suya ne zaman ve hangi koşullarda girdiğine dair yeni ipuçları sağlayabilir ve arama faaliyetlerinin daha hedefli yürütülmesine yardımcı olabilir.