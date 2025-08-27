Son Mühür- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya’da yasaklı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonların sonuçlarını duyurdu.

"Operasyonlarda 4 şüpheliyi yakaladık"

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Konya’da yasaklı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonumuzda; 739 bin adet yasaklı madde hap, 141 kilo yasaklı madde ve yaklaşık 420 kilo yasaklı madde üretilebilecek 2 kilo 825 gram hammadde ele geçirdik. Operasyonlarda 4 şüpheliyi yakaladık.”

Yerlikaya'dan başarılı operasyon için tebrik

Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden ve sahada görev alan tüm birimlere teşekkür ederek şu mesajı verdi: “Konya Valimizi, operasyonu koordine eden Konya Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren Konya İl Emniyet Müdürümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.”

“Gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz”

Yasaklı madde ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gençlerimizi zehirlemeye çalışan zehir tacirlerine asla izin vermeyeceğiz. Bu mücadele, halkımızın desteğiyle daha da güçlenerek devam edecek.”