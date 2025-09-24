Tüm mal varlığını Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ile Türk Eğitim Vakfı’na bağışlayan Müren için Bodrum’daki müze-evinde halka açık mevlit okutuldu. Anma programına TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Emekli Tuğgeneral İsmail Şanlı, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert, Bodrum Belediyesi Koordinatörü Emel Çakaloğlu, Bodrum Kaymakamı’nın eşi Nuray Sırmalı, sanatçının kuzeni Özlem Güner ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Emekli Tuğgeneral İsmail Şanlı, Müren’in bağışlarının vakfa büyük katkı sağladığını belirterek, “Rahmetli Sanat Güneşimiz Zeki Müren sadece sanatçı kimliğiyle değil, mütevazı kişiliği, eğitime verdiği destek, vatan ve Mehmetçik sevgisiyle gönüllerde yer edindi” dedi.

TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş ise, “Zeki Müren sadece Türkiye’nin Sanat Güneşi değil, aynı zamanda çok büyük bir hayırseverdi. Onun sayesinde binlerce genç eğitim imkanı buldu” ifadelerini kullandı.

Sanatçının kuzeni Özlem Güner de aile olarak Müren’in mirasını vakıflara bağışlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Anma etkinliği sonunda vatandaşlara ikramda bulunuldu, ardından katılımcılar sanatçının Bodrum’daki evini ziyaret etti.