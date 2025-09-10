Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Menteşe’deki okulları ziyaret etti. Ziyaretleri kapsamında öğrencilerle sohbet eden Aras, onlara suluk hediye etti.

Aras, pet şişe kullanımının azaltılması gerektiğini vurgulayarak, geçtiğimiz yıl başlatılan proje kapsamında bazı okullara sebiller yerleştirdiklerini, suluk desteğinin de devam edeceğini ifade etti.

“İhtiyaçlarını bizzat dinlemek için buradayız”

Kocamustafendi İlkokulu’ndaki ziyaretinde öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelen Ahmet Aras, şu açıklamayı yaptı:

“Bu hafta eğitim-öğretim yılının ilk haftası. Hem okula yeni başlayan çocuklarımızı hem daha önce başlamış öğrencilerimizi görmek, okul yöneticilerimizi ve öğretmenlerimizi ziyaret etmek için merkezdeki okullarımızı geziyoruz. Hem hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz hem de ihtiyaçlarını bizzat dinlemek için buradayız. Çocuklarımıza çok kullanımlı suluklar hediye ediyoruz. Amacımız pet şişe kullanımını bitirmek, plastik kullanımını azaltmak ve çocuklarımızı su alma masrafından kurtarmak.”

Öğretmenlerin talepleri not alındı

Aras, ziyaretleri sırasında öğretmenlerin taleplerini de dinleyerek çözüm için not aldı. Belediye yetkilileri, destek projelerinin önümüzdeki dönemde de sürdürüleceğini belirtti.