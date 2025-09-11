Muğla'nın gözde tatil beldesi Bodrum'da, nesli küresel ölçekte tehlike altında olan mavi yelken balığının zıpkınla avlanması, hem yöre halkından hem de çevre koruma bilincine sahip vatandaşlardan yoğun tepki çekti.

Olay, dünyanın en hızlı deniz canlılarından biri olarak bilinen ve Guinness Rekorlar Kitabı'na giren bu nadide canlının, liman sularında görüldüğü sırada meydana geldi. Kıyıda yüzen balık, saniyeler sonra H.A. isimli bir kişi tarafından zıpkınla vurularak ölümüne sebep oldu. Görgü tanıkları tarafından cep telefonlarıyla kaydedilen bu acımasız anlar, sosyal medyada hızla yayılarak kamuoyunun tepkisini topladı. Vatandaşlar, zaten sayısı azalan ve koruma altında olması gereken bir canlıya yapılan bu müdahaleyi "duyarsızlık" ve "vahşet" olarak niteledi.

Yetkililerden hızlı müdahale ve açıklama

Yaşanan bu skandal olayın ardından, Bodrum Liman Başkanlığı duruma anında el koyarak H.A. hakkında idari işlem başlattı. Liman içerisinde avcılık yapılmasına karşı olan mevzuatlar gereği, şahsa 12.660 TL tutarında para cezası kesildiği bildirildi.

Olayın büyümesi üzerine Bodrum Belediyesi de resmi bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Dünya genelinde nesli tükenme tehlikesi altında olan ve kıyılarımızda nadiren rastlanan mavi yelken balığına Bodrum Limanımızda zarar verildiğine dair kaydedilen görüntüler bizleri derinden üzmüştür. Eşsiz maviliğimizin bu nadide güzelliğine yönelik yapılan bu müdahaleyi şiddetle kınıyor, yasal sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz." ifadelerine yer verildi. Belediye, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını ve deniz ekosisteminin korunması için daha etkin çalışmalar yapılacağını belirtti.