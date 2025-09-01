Son Mühür - Bodrum’da akşam saatlerinde çevreyi tedirgin eden bir olay meydana geldi. Bir kafeden gelen silah sesi, çevredeki vatandaşları korkuttu. Olayın ardından işletmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla gerçek ortaya çıktı.

İntihar etti

Sözcü’den Yaşar Anter’in haberine göre, kafe işletmecisi İrfan Dikmen borçlarını ödeyemediği için başına silah dayayarak ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Çağrı Merkezi ve polis ekipleri, Dikmen’in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Borç ve alacak listesi ortaya çıktı

Turizm işletmecisi ve iki çocuk babası 46 yaşındaki İrfan Dikmen’in geride bıraktığı mektupta maddi zorluklar yaşadığı ve borçlu ile alacaklı olduğu kişilerin listesini yazdığı belirlendi. Dikmen’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.