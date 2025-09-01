Son Mühür - Emeklilerin büyük bir ilgiyle beklediği promosyon kampanyaları, Eylül ayının başlamasıyla birlikte güncellendi. Maaşını farklı bir bankaya taşımayı düşünen emeklilere, nakit promosyonların yanı sıra aidatsız kredi kartı kullanımı, otomatik ödeme talimatı ödülleri ve düşük faizli kredi gibi çeşitli avantajlar sunuluyor. Bankalar arasındaki rekabet artarken, promosyon tutarlarının 10 bin TL ile 35 bin TL arasında değişmesi bekleniyor. Hem kamu hem de özel bankaların duyurduğu kampanyalar dikkat çekerken, emekliler hangi bankadan ne kadar promosyon alabileceklerini araştırıyor.

Emekli promosyonları belli oldu

Garanti BBVA

1 – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında, maaşını Garanti BBVA’ya taşıyan emeklilere 25.000 TL’ye varan promosyon ve ek ödül imkânı sunuluyor. Kampanya dahilinde 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, 2.000 TL’lik avans hesap harcamasına 2.000 TL ek ödeme ve yeni sigorta poliçesi yaptıranlara 2.000 TL bonus veriliyor. Böylece toplamda 10.000 TL’ye kadar ek ödül avantajı sağlanıyor.

Akbank

Maaşını Akbank’a taşıyan emekliler, 15.000 TL’ye kadar promosyon alma hakkı kazanıyor. Buna ek olarak, 5 adet yeni otomatik fatura ödeme talimatı veren emeklilere toplamda 2.500 TL ek ödül sağlanıyor. Böylece toplam promosyon tutarı 17.500 TL’ye kadar çıkabiliyor.

İş Bankası

Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan ya da zaten bu bankadan alan emekliler, 15.000 TL’ye kadar promosyon kazanabiliyor. Bunun yanında, 6.000 TL’ye varan ek ödülün yanı sıra, yıllık aidatsız kredi kartı kullanımı, ücretsiz para transferi ve avantajlı faiz oranları gibi ek ayrıcalıklar da sunuluyor. Halkbank SGK emeklilerine özel olarak 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi sunulacak. TEB Maaşını TEB’e taşıyan emekliler, 36 ay boyunca maaşlarını bu bankadan alacaklarını taahhüt etmeleri halinde 21.000 TL’ye kadar promosyon kazanabiliyor. Bu kampanyadan yararlanmak için en az iki fatura, örneğin elektrik veya doğalgaz, için otomatik ödeme talimatı verilmesi gerekiyor. Vakıfbank Emekli maaşı tutarına göre promosyon ödemeleri kademeli şekilde düzenleniyor: – 10.000 TL’nin altında maaş alanlara 5.000 TL,

– 10.000 TL ile 15.000 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL,

– 15.000 TL ile 20.000 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL,

– 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL promosyon ödemesi yapılacak. Ziraat Bankası Promosyon tutarları, VakıfBank’ta da benzer şekilde maaş aralıklarına göre belirleniyor ve 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen ödemeler yapılıyor.