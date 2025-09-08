Son Mühür - 6-7 Eylül tarihlerinde Düzeyn Yaylası’nda gerçekleşen etkinlik, “Kopuzdan Saza Göçer Kültürde Müzik” konulu panelle başladı. Yörük Türkmen kültür atölyeleri, Moldova oyun gösterileri, Azerbaycan halk dansları ve yakılan yörük ateşi ilk günün programını oluşturdu.

İkinci günde yerel sanatçılar, Kazakistan halk dansları, zeybek gösterileri ve Mustafa Özcan konseri yer aldı.

Yoğun katılım

Toya; Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Ateşesi Samir Abbasov, Bulgaristan Cumhuriyeti Büyükelçisi Anguel Tcholakov, Moldova Cumhuriyeti Büyükelçisi Oleg Serebria, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Moldova Çadır-Lunga Belediye Başkan Yardımcısı Nelli Guboglo, Muğla Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe, Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Cengiz, Muğla Yörük Obaları Derneği Başkanı Orhan Akcan, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yörük kültürünü yaşatma vurgusu

Muğla Yörük Obaları Derneği Başkanı Orhan Akcan, toyun her yıl daha da büyüyerek uluslararası boyut kazandığını belirterek, “Yörük kültürünün konar göçer hayatını, değerlerini ve kültürel birikimlerini gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz” dedi.

Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Cengiz ise toyun, 1260 yılından beri yaşatılan bir gelenek olduğunu ve sürdükçe Türklüğün de ebedi kalacağını ifade etti.

Özgürlük, dayanışma ve doğayla uyum

Muğla Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe, yörüklüğün bağımsızlık ve özgürlüğün sembolü olduğunu vurguladı. Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal ise Türkmen geleneğinin özgürlük, doğayla uyum ve dayanışma üzerine kurulu olduğunu belirterek, “Bu kadim kültür bize dayanışmanın önemini gösteriyor. Bugünlerde bu birlikteliğe her zamankinden fazla ihtiyacımız var” dedi.

Uluslararası katılımcılardan mesajlar

Moldova Büyükelçisi Oleg Serebria, Gagavuz Türkleri olarak toyda bulunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Bulgaristan Büyükelçisi Anguel Tcholakov ise misafirperverlikleri için teşekkür etti. Azerbaycan Kültür Ateşesi Samir Abbasov da etkinliği, “medeniyetin sergilendiği halkların buluşma noktası” olarak tanımladı.

Başkan Aras’tan birlik çağrısı

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi: “Bugün ayrılığa yer yok. Yörükler, Türkmenler bir olmazsa Türkiye Cumhuriyeti ayakta kalamaz. Kaderimiz birdir, geleceğimiz birdir. Barışın teminatı kardeşliğimizdir. Ne mutlu Türk’üm diyene.”

Aras, köklü Türk kültürünün korunmasının önemine dikkat çekerek, önümüzdeki yılki toy için hazırlıklara şimdiden başlayacaklarını açıkladı.