Halen devam eden dönüşümlü su uygulamasına çözüm arayan Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ), bir yandan altyapı çalışmalarını hızlandırırken, diğer yandan da barajlardan su tahsisinin artırılması için girişimlerde bulunuyor.

Barajlardan Su Kısıtlaması Geldi

Bodrum’un içme suyu kaynaklarından Mumcular Barajı'ndan su tahsisi Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından tamamen kesilirken, en büyük su kaynağı olan Geyik Barajı'ndan da su tahsisi saniyede 600 litreden 330 litreye düşürüldü. Bu kısıtlamalar, yarımadada yaşanan su sorununun boyutunu gözler önüne serdi. MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, Mumcular Barajı'ndaki suyun tarımsal sulamada kullanılmak üzere kesildiğini belirtti.

MUSKİ Hatları Yenilemek İçin Hızlandı

Su sıkıntısının yanı sıra sık sık yaşanan arızalara da çözüm arayan MUSKİ, patlayan CTP içme suyu hatlarının yenileme çalışmalarını üç farklı noktada sürdürüyor. Çalışmaların bir kısmı tamamlanırken, turizm sezonunun bitişiyle sona erecek kazı yasaklarının ardından bölgedeki hatların yenileme çalışmalarının hız kazanacağı ve arıza kaynaklı kesintilerin önüne geçileceği açıklandı. Ayrıca, Kuzey ring hattının da yenilenmesi için proje çalışmalarının tamamlandığı ve ihale aşamasına geçildiği belirtildi.

"DSİ’den Ek Su Talebinde Bulunduk"

MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, Bodrum’un anlık su ihtiyacının yapılan ilave kaynak çalışmalarıyla 800 litre/saniyeden 950 litre/saniyeye yükseltildiğini açıkladı. Ancak yaşanan su kıtlığını tamamen çözmek için DSİ Genel Müdürlüğü’nden Geyik Barajı'ndan saniyede 150 litre daha ek su tahsisi talep ettiklerini belirten Şengül, bu talebin olumlu karşılanması durumunda Bodrum’da uygulanan dönüşümlü su uygulamasının sona ereceğini ifade etti.