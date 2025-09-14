Datça Palamutbükü Koyu açıklarında, FETÖ/PDY üyelerinin kaçış hazırlığında olduğu istihbaratını alan Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ile 11 Eylül'de ortak bir operasyon düzenledi. Operasyonda, durdurulan teknede yapılan aramalarda gümrük kaçağı 9 elektronik sigara, 90 paket elektronik sigara tütünü ve 24 şişe bandrolsüz alkol ele geçirildi. Ayrıca, 4 gram skunk ve kenevir içerikli çeşitli ürünler de bulundu.

Teknede bulunan 3'ü mürettebat, 8'i FETÖ şüphelisi olmak üzere toplam 11 kişi gözaltına alındı.

10 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan tekne kaptanı ve diğer çalışanlar "Göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla, teknedeki 8 şüpheli ise "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan adliyeye sevk edildi.

Yargılamanın ardından, şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, geri kalan 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.